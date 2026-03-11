Comisión legislativa y CNI fortalecen promoción de inversiones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La Comisión de Promoción de Inversiones del Congreso Nacional sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con autoridades del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), con el objetivo de conocer avances institucionales, marco jurídico y estrategias para fortalecer la promoción de inversiones en Honduras. En la reunión con la comisión, presidida por el diputado nacionalista por El Paraíso Walter Chávez, participaron el ministro de Inversiones, Epaminondas Marinakys; el secretario general del CNI, José Ricardo Fuentes Cruz; el director de Planificación y Marketing, Marcio Leonardo Andino Jiménez; la directora de Inversiones, Lourdes Lizeth Carrasco Medina, y Daniel Eduardo Aguilera Vásquez. Los representantes del CNI presentaron a los diputados una exposición sobre el trabajo que desarrolla la institución para atraer capital nacional y extranjero, así como las acciones orientadas a posicionar al país como un destino competitivo para la inversión.

Marco jurídico para la inversión

Durante la reunión, las autoridades del CNI explicaron a los miembros de la comisión el marco jurídico que respalda la promoción de inversiones en el país, destacando los principales decretos, reformas y reglamentos que han permitido fortalecer las condiciones para atraer nuevos proyectos productivos y generar confianza entre los inversionistas. En ese sentido, se explicó que este conjunto de normativas ha sido clave para impulsar un entorno más favorable para el desarrollo económico, facilitando procesos institucionales y brindando mayor seguridad jurídica para quienes deciden invertir en el país.

Misión y visión institucional

Asimismo, los representantes del CNI explicaron la misión de la institución, la cual se orienta a articular esfuerzos entre el Estado y el sector privado para atraer inversión, promover el desarrollo económico y conectar el capital extranjero con el desarrollo local de Honduras. De igual forma, se dio a conocer la visión institucional enfocada en consolidar al CNI como la principal agencia de promoción de inversiones del país, posicionando a Honduras como un destino competitivo en materia de inversión, exportación y turismo. Las autoridades destacaron que el objetivo principal de estas acciones es impulsar el crecimiento económico, fomentar la generación de empleo y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población hondureña.

Trabajo coordinado para el desarrollo