Director del IP asegura que este año habrá placas vehiculares en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Luis Torres, director del Instituto de la Propiedad (IP), informó este miércoles que el Gobierno busca resolver este mismo año la falta de placas vehiculares que afecta a cientos de miles de carros en Honduras.

El funcionario brindó estas declaraciones tras sostener una reunión con una comisión especial del Congreso Nacional, creada para analizar el problema y plantear alternativas que permitan normalizar la entrega de placas en el país.

Según Torres, la institución ya realiza gestiones para contratar a empresas que puedan fabricar y suministrar las nuevas placas metálicas.

“Existen varias empresas internacionales que están interesadas en brindar el servicio; sin embargo, la Dirección de Registro Vehicular ha estado validando el tema de los componentes técnicos”, señaló.

El director del IP detalló que el nuevo sistema incluirá tecnología adicional, como radiofrecuencia y códigos QR, con el objetivo de facilitar la identificación de los vehículos.

Estos elementos permitirán acceder rápidamente a información digital mediante el escaneo de las placas, lo que podría mejorar los controles de registro y seguridad.

De acuerdo con datos oficiales, la falta de placas vehiculares afecta actualmente a más de 833,000 vehículos en Honduras.

El problema se ha extendido por más de tres años y cinco meses, lo que ha generado dificultades tanto para propietarios de automotores como para las autoridades encargadas de la seguridad y el control vehicular.

Ante esta situación, el Congreso Nacional creó una comisión especial para analizar el caso y proponer soluciones que permitan restablecer el suministro de placas.

La iniciativa fue presentada en el pleno por Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, junto con Gerlen Bonilla, diputado liberal por Yoro, y Juan Carlos Lagos, diputado nacionalista por Copán.

La comisión está presidida por Mario Pérez, diputado nacionalista por Santa Bárbara, quien coordina la elaboración de un informe con posibles alternativas para solucionar la crisis.

Torres subrayó que resolver el problema es urgente, ya que la ausencia de placas dificulta la identificación de vehículos involucrados en hechos delictivos.

“Muchos hechos son captados por las cámaras de vigilancia, pero no se puede identificar a los hechores porque se movilizan en vehículos que no portan placas”, indicó el funcionario.