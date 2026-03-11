Real España vs Victoria, EN VIVO hoy, hora, canal y dónde ver Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.

Real España se enfrenta este miércoles con el Victoria en el partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2026, en el que la Máquina buscará seguir invicto en la Liga Nacional de Honduras y recuperar terreno en la parte alta de la tabla de posiciones.

Los aurinegros salen a la cancha del estadio Morazán a tratar de regresar al camino del triunfo tras dos empates consecutivos contra Platense y Olimpia, ambos de visita. Los sampedranos dejaron una buena imagen en el Clásico en la capital.

Eso sí, el equipo de Jeaustin Campos perdió el liderato de la tabla que cayó en manos del Motagua. Real España es segundo con 19 puntos, a tres del Ciclón Azul.

