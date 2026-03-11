  1. Inicio
  2. · Deportes

Motagua vs Lobos UPNFM, EN VIVO hoy en Liga Nacional

El Motagua se enfrenta este miércoles a los Lobos de la UPNFM en el tercer duelo de la jornada 11 del Clausura 2026.

Motagua vs Lobos UPNFM, EN VIVO hoy en Liga Nacional

Motagua y UPNFM se enfrentan este miércoles por la jornada 11 del Clausura 2026.

 Foto OPSA: Anibal Vásquez
Tegucigalpa, Honduras.

Motagua, firme líder del Clausura 2026, busca mantener su invicto ante unos Lobos UPNFM motivados por su reciente victoria sobre Juticalpa. El duelo de la jornada 11 se juega este miércoles en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

El historial reciente favorece ampliamente a Motagua, que domina con 24 triunfos en 37 duelos ante Lobos (solo 3 derrotas para los universitarios), aunque en los últimos compromisos los lobos han sabido complicar a los azules.

Sigue las mejores acciones del Motagua vs Lobos UPNFM

EL 11 TITULAR DEL MOTAGUA: Luis Ortiz; Luis Santamaría, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos; Cléver Portillo; Carlos Palma, Droopy Gómez, Alejandro Reyes,Jorge Serrano, Carlos Mejía; Rodrigo De Olivera.

Génesis PN y Olancho FC se reparten los puntos en la jornada 11 del Clausura 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias