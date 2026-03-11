Motagua vs Lobos UPNFM, EN VIVO hoy en Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

Motagua, firme líder del Clausura 2026, busca mantener su invicto ante unos Lobos UPNFM motivados por su reciente victoria sobre Juticalpa. El duelo de la jornada 11 se juega este miércoles en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

El historial reciente favorece ampliamente a Motagua, que domina con 24 triunfos en 37 duelos ante Lobos (solo 3 derrotas para los universitarios), aunque en los últimos compromisos los lobos han sabido complicar a los azules.