Real Madrid desata locura, piden investigar a futbolista y burla al Barcelona

La victoria del Real Madrid 3-0 sobre el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League generó fuertes reacciones en la prensa mundial.
Los medios destaaron la exhibición del conjunto blanco y especialmente el papel de Federico Valverde, autor de los tres goles en el Santiago Bernabéu.
Diario Sport, medio deportivo de Barcelona, lamentó la caída del equipo que dirige Pep Guardiola y destacó a Valverde.
Jota Jordi, panelita español de El Chiringuito, encendió las redes sociales al señalar que Valverde no debió de jugar por su agresión ante Benfica en el juego anterior.
Josep Pedrerol de España señaló estar sorprendido.
Una de las cuentas de X antimadridista causó revuelo con este mensaje.
Unos señalan a Pep Guardiola como el culpable de la debacle del Manchester City ante Real Madrid.
Terrible dato sobre Pep Guardiola.
David Faitelson tuvo palabras de elogios para Valverde.
Gustavo Roca de Honduras se burló de los aficionados del Barcelona.