Real Madrid desata locura, piden investigar a futbolista y burla al Barcelona

Arden las redes sociales tras lo ocurrido en el Santiago Bernabéu por la ida de octavos de final de la Champions League.

1 de 18

La victoria del Real Madrid 3-0 sobre el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League generó fuertes reacciones en la prensa mundial.

2 de 18

Los medios destaaron la exhibición del conjunto blanco y especialmente el papel de Federico Valverde, autor de los tres goles en el Santiago Bernabéu.
3 de 18
4 de 18

Diario Sport, medio deportivo de Barcelona, lamentó la caída del equipo que dirige Pep Guardiola y destacó a Valverde.
5 de 18

El Chiringuito de Jugones de España.
6 de 18

Mundo Deportivo.

7 de 18

Diario AS de España.

8 de 18

Diario Olé de Argentina.

9 de 18

Jota Jordi, panelita español de El Chiringuito, encendió las redes sociales al señalar que Valverde no debió de jugar por su agresión ante Benfica en el juego anterior.

10 de 18

Diario LA PRENSA de Honduras.
11 de 18

Diario Diez de Honduras.

12 de 18

Josep Pedrerol de España señaló estar sorprendido.

13 de 18

MisterChip de España.

14 de 18

Una de las cuentas de X antimadridista causó revuelo con este mensaje.

15 de 18

Unos señalan a Pep Guardiola como el culpable de la debacle del Manchester City ante Real Madrid.

16 de 18

Terrible dato sobre Pep Guardiola.

17 de 18

David Faitelson tuvo palabras de elogios para Valverde.
18 de 18

Gustavo Roca de Honduras se burló de los aficionados del Barcelona.
