La voz de "Te Boté": así se consolidó Darell

"´Lollipop' es la canción que más me gusta no sólo de 'Everybody go to the discotek', sino de toda mi carrera", confesó en una entrevista Darell, quien se presentará en el Party de Verano 2026 en Honduras el sábado 21 de marzo de 2026. El concierto se llevará a cabo en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa en Tegucigalpa, marcando el inicio de la temporada veraniega con un gran evento de música urbana.