En el competitivo mundo de la música urbana, pocos artistas han logrado construir una identidad sonora tan reconocible como Darell, cuyo estilo directo, voz ronca y presencia en grandes colaboraciones lo han consolidado como una de las figuras respetadas del reguetón y el trap latino.
Nacido como Osvaldo Elías Castro Hernández el 5 de enero de 1990 en Puerto Rico, Darell inició su camino en la música en 2010 como parte del dúo Belto & Darell. Durante sus primeros años en la industria, se dedicó principalmente a escribir canciones para otros artistas, una etapa que le permitió perfeccionar su estilo y conocer de cerca la dinámica del género urbano.
Su salto a la notoriedad llegó en 2016, cuando firmó con el sello Ñengo Flow, Real G4 Life, y lanzó su proyecto La Verdadera Vuelta. Este trabajo marcó el inicio de su consolidación dentro del trap y el reguetón, ganándose el respeto de colegas y fanáticos por su estilo de "chanteo" y letras influenciadas por el llamado "malianteo".
Sin embargo, el reconocimiento global llegaría en 2018 con el fenómeno musical Te Boté, tema en el que participó junto a estrellas del género como Bad Bunny, Ozuna y Nicky Jam. La canción se convirtió en uno de los mayores éxitos del reguetón contemporáneo y posicionó a Darell ante una audiencia internacional.
Desde entonces, el artista ha mantenido una presencia constante en la escena urbana con éxitos como Otro Trago, además de colaboraciones con reconocidas figuras como Daddy Yankee, Maluma, Farruko, Anuel AA y nuevamente Nicky Jam.
Uno de los elementos que distingue a Darell dentro del género es su particular voz ronca, una característica que con el tiempo se convirtió en su sello artístico, aunque inicialmente el propio cantante dudaba en utilizarla de forma tan marcada.
A lo largo de su carrera ha publicado varios proyectos musicales que reflejan su evolución dentro de la industria, entre ellos LVV: The Real Rondon (2020) y Everybody Go to the Discotek (2023), título que además popularizó su conocida frase viral: "Everybody go to the Discotek".
El impacto de su trabajo también se ha reflejado en reconocimientos dentro de la industria, incluyendo nominaciones a los Latin Grammy Awards en 2019.
"´Lollipop' es la canción que más me gusta no sólo de 'Everybody go to the discotek', sino de toda mi carrera", confesó en una entrevista Darell.
