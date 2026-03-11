  1. Inicio
Hija de Yailin y Anuel derrite las redes con tiernas fotos por sus tres años

Yailin "La más viral" publicó hermosas fotos de su hija Cattleya por sus 3 años

Cuando se trata de su única hija, Yailin solo destila amor y baja la guardia.
Tras compartir unas tiernas fotos de Cattleya celebrando la independencia de República Dominicana, la intérprete también aprovechó para festejar el cumpleaños de su pequeña.
“Hoy cumple 3 añitos la luz de mi vida. Mi niña hermosa, desde que llegaste llenaste mi mundo de amor, risas y felicidad. Eres mi mayor bendición, mi orgullo y el motivo de mi sonrisa todos los días”, escribió la intérprete de “Pa’ ti”.
“Que Dios siempre cuide tus pasos, que tu corazón siga siendo tan dulce y que nunca te falte amor, alegría y sueños por cumplir”, añadió.
"Feliz cumpleaños, mi princesa!Mamá siempre estará contigo para abrazarte, cuidarte y amarte con todo mi corazón. My flor la más hermosa", finalizó.
Cattleya es fruto del mediático romance de Yailin con el también cantante Anuel AA.

Aunque en un inicio la relación entre padre e hija se vio empañada por los conflictos entre los artistas tras su separación, con el tiempo ambos han mostrado públicamente momentos junto a la pequeña.
En las imágenes, la pequeña aparece luciendo adorable y muy elegante, posando con gran naturalidad frente a la cámara.
Sus tiernos gestos y su dulce expresión hicieron que miles de usuarios llenaran las publicaciones de comentarios destacando lo mucho que ha crecido y lo hermosa que luce en esta nueva etapa de su vida.
Las fotografías rápidamente se volvieron virales, generando una lluvia de elogios y mensajes de cariño para la pequeña.
