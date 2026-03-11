Irán no estará en el Mundial 2026 y FIFA toma decisión, ¿quién es su reemplazo?

El bombazo se consumó este 11 de marzo luego de que en Irán han informado de que no estarán participando en el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.
El ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, ha asegurado este miércoles que la selección persa de fútbol no participará en el Mundial 2026, en el que juega sus tres partidos de la primera fase en Estados Unidos.
"Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial", dijo el ministro de Deportes, Ahman Donyamali, según medios que citan a la agencia DPA, al referirse a los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 d febrero, en los que falleció Ali Jamenei.
"Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, agregaron en Irán.
La selección iraní debía jugar sus tres partidos en Estados Unidos; el 15 y el 21 de junio, en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente; y el 26 de junio ante Egipto, en Seattle.
Si FIFA confirma la retirada de Selección de Irán del Copa Mundial de la FIFA 2026, el organismo rector del fútbol mundial debe aplicar lo establecido en el artículo 6 del reglamento oficial del torneo, que regula los casos de retiro, partidos no disputados y reemplazos.
El reglamento establece que todas las federaciones clasificadas están obligadas a participar en el torneo y disputar todos sus partidos hasta ser eliminadas. En caso de que una selección decida retirarse, la FIFA considera esta acción como una infracción disciplinaria grave, por lo que se activan sanciones económicas y deportivas.
Según el artículo 6.2 del reglamento del Mundial 2026, si una federación decide abandonar el torneo hasta 30 días antes del primer partido, el Comité Disciplinario de la FIFA impondrá una multa mínima de 275 mil euros (aproximadamente 300 mil dólares).
Además del castigo económico, la federación que se retire deberá devolver todo el dinero recibido por parte de la FIFA para la preparación de su selección y para su participación en el campeonato. Esto incluye fondos de preparación y aportes logísticos que el organismo entrega a cada país clasificado para disputar la Copa del Mundo.
El reglamento de FIFA es claro y está protegido sobre si alguna selección decide no formar parte de una Copa Mundial, por lo que en caso de que se confirme la no participación de los 'Príncipes de Persia', ya se sabe cómo proceder y quién aspira a ocupar su plaza.
De acuerdo con el apartado 6.7 de la normativa, si una federación participante se retira o es excluida de la competición, la FIFA es la encargada de gestionar a su sustituto, llevando mano el país mejor clasificado de la confederación o finalista del repechaje.
En este caso, la plaza de Irán pertenece a la AFC (Confederación Asiática de Futbol), quienes disponen de 8.5 cupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que Irak accedería de manera directa al Grupo G, mientras que su lugar en el Repechaje Intercontinental lo ocuparía Emiratos Árabes Unidos.
Reemplazo: Aunque no es obligatorio, el cupo puede ser ocupado por otra selección, generalmente de la misma confederación, pero la decisión final es del Consejo de la FIFA.
No hay sorteo nuevo: La selección reemplazante ocupa el lugar y calendario de la que se fue, sin rehacer el sorteo de grupos.
Otra opción es Emiratos Árabes Unidos, que perdió ante Irak en el play-off asiático y podría ser considerado si se mantiene el cupo para la Confederación Asiática.
Hay que recordar que los 'Príncipes de Persia' han disputado seis Mundiales, en los cuales, en todas las ediciones se ha quedado en la fase de grupos, sumando 18 partidos, de los cuales, sólo han obtenido tres victorias.