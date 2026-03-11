Revelan cómo se conocieron Mbappé y Ester Expósito: salen a la luz nuevas fotos

Los nombres de Kylian Mbappé y Ester Expósito siguen resonando. Los rumores de un romance siguen creciendo y ahora han destapado nuevas fotos tras su viaje a París.
El pasado fin de semana, ambos protagonistas se volvieron virales al aparecer juntos en la capital francesa, lo que aumentó las posibilidades de un nuevo romance en Europa.
Mbappé y Ester fueron captados entrando y saliendo de un hotel en París. Posteriormente, se trasladaron al aeropuerto para su viaje de vuelta a Madrid.
Asimismo, desde @AQABABE compartieron fotos donde se mostraban cercanos en un restaurante en su salida en la capital francesa.
La actriz viajó a varios eventos en París y, posteriormente, fue vista con Mbappé en varios encuentros. Aunque ellos no han confirmado, ahora han revelado nuevas fotos de sus salida en París y el regreso a Madrid.
Y es que, este miércoles la revista ¡HOLA! compartió en exclusiva las imágenes de el futbolista del Real Madrid junto a la hermosa actriz.
El portal antes mencionado captó a la pareja regresando a Madrid a bordo de un “jet” privado tras su cita “secreta” en la capital francesa.
Mbappé y Ester Expósito regresaron de su viaje el pasado domingo, para que después el jugador se incorporara nuevamente con el Real Madrid.
Luego de bajar del jet privado, charlaron en la pista y posteriormente se subieron al auto para, según fuentes cercanas, trasladarse a la casa de él.
Luego de viralizarse estas nuevas imágenes de Mbappé y Ester Expósito, han salido a la luz detalles de cómo se conocieron.
Todo radica en el interés del jugador del Real Madrid por conocer a la también modelo: "Me cuentan que Kylian estaba muy interesado en la actriz".
"Tanto es así que llegó a preguntar a sus compañeros de equipo, en el vestuario, por la actriz porque la tenía fichada en sus redes sociales", detallaba Leticia Requejo, colaboradora de 'El tiempo justo'.
"Pregunta por ella y el contacto empieza a fluir a través de los perfiles de las redes", añadió.
En la misma línea detalló que han tenido "siete u ocho citas" y que todas han sido planeadas por el mismo futbolista del Real Madrid.
Kylian Mbappé se encuentra en recuperación, por lo que había optado por viajar a Francia para conocer una segunda opinión sobre su lesión. Aunque ha sido cauto con respecto a su vida privada, su salida con Ester Expósito en dicha ciudad, han desatado furor entre sus seguidores.