Inter Miami de Messi quiere sacudir el mercado y robarle un fichaje al Barcelona

El Inter Miami aparece nuevamente como protagonista. El equipo de Lionel Messi buscaría adelantarse al Barcelona.

El club donde milita Lionel Messi tendría en la mira a una estrella europea que también ha sido vinculada con el Barcelona.

 Marcos Roque
El próximo mercado de fichajes aún no ha comenzado, pero los clubes de todo el mundo ya empiezan a mover sus piezas estratégicas.
Uno de los equipos más activos en este contexto es el Inter Miami, el club donde milita el astro argentino Lionel Messi.
Desde la llegada de Messi a la MLS, el Inter Miami ha incorporado a varias estrellas de renombre, entre ellas Messi, Jordi Alba, Luis Suárez y Sergio Busquets.
Estos fichajes han reforzado significativamente al equipo, y la pasada temporada se coronaron campeones de la MLS.
Con la salida de Jordi Alba y Sergio Busquets, el club ha quedado con vacantes importantes en su plantilla, que esperan cubrir con nuevos talentos de alto nivel.
Según informa La Gazzetta dello Sport, Bernardo Silva dejará el Manchester City, y se apunta que el Inter Miami estaría interesado en ficharlo.
Cabe destacar que el contrato de Bernardo Silva finaliza al término de esta temporada y el Manchester City ha decidido no renovarlo.
Los rumores indican que el Inter Miami tiene como objetivo incorporar al portugués, quien podría convertirse en un acompañante de lujo para Lionel Messi.
Sin embargo, ni el club estadounidense ni el jugador se han pronunciado oficialmente sobre esta posible transferencia, por lo que su futuro aún es incierto.
Es importante recordar que en la MLS los equipos cuentan con plazas limitadas para Designated Players, y el Inter Miami todavía dispone de un cupo disponible.
El Inter Miami se consolida cada vez más como un equipo competitivo, y se sabe que Bernardo Silva podría ser del agrado de Messi para reforzar la plantilla.
No obstante, Pep Guardiola ha declarado en varias ocasiones que Bernardo Silva es una pieza fundamental para el Manchester City y que su ausencia obliga al equipo a modificar su estilo de juego.
El interés de Inter Miami en Bernardo Silva refleja la ambición del club de David Beckham de seguir construyendo un proyecto sólido alrededor de Lionel Messi y otras estrellas de primer nivel.
Cabe destacar que Bernardo Silva también ha sonado como posible refuerzo del Barcelona, ya que su salida gratuita le permitiría incorporarse al club culé.
“Bernardo Silva no es un nombre nuevo para el Barcelona, ya que en años anteriores ha estado en la órbita del club culé como posible refuerzo.
Su calidad y versatilidad en el centro del campo siempre han llamado la atención de los directivos azulgranas, quienes lo han seguido de cerca en varias temporadas.
