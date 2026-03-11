Mundial 2026: Una selección clasificada anuncia que no irá a a la Copa del Mundo

A solo tres meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una selección clasificada sorprendió al mundo al anunciar que no disputará el torneo, pese a haber asegurado su boleto en las eliminatorias.
La selección de Selección de Irán de fútbol ha tomado una decisión que sacude al fútbol mundial: no participará en el Copa Mundial de la FIFA 2026 a pesar de haber conseguido su clasificación meses atrás.
La noticia llega a tan solo tres meses del inicio del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá, lo que genera una enorme incertidumbre en torno al grupo en el que estaba ubicada la escuadra asiática.
El anuncio fue confirmado por el ministro de Deportes de Irán, quien explicó que la situación política y militar que atraviesa el país impide que la selección viaje y compita en el campeonato mundial.
Las autoridades iraníes justificaron la decisión señalando el conflicto actual que involucra a la nación con Estados Unidos e Israel, un escenario que, según el gobierno, hace inviable su presencia en el torneo.
Ante la gravedad de la situación, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, intentó mediar para evitar la ausencia de Irán en el Mundial.
Infantino reveló que incluso mantuvo una conversación directa con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscando encontrar una solución que permitiera la participación del combinado asiático.
Durante esas conversaciones, Trump aseguró que el equipo iraní sería bienvenido a competir en territorio estadounidense y destacó que el Mundial debería servir para unir a las personas en momentos de tensión global.
Sin embargo, las gestiones diplomáticas no cambiaron la postura del gobierno iraní, que se mantiene firme en su decisión de no enviar a su selección al campeonato.
El ministro Ahmad Doyanmali fue contundente al explicar que, debido a los recientes acontecimientos y las pérdidas humanas en el país, no existen condiciones para que Irán participe en una competición internacional de esta magnitud.
Según el funcionario, en los últimos meses el país ha enfrentado conflictos que han dejado miles de víctimas, lo que ha intensificado el rechazo a disputar el torneo en suelo estadounidense.
Además, el dirigente sostuvo que si la sede del Mundial estuviera en otro país, la reacción de la comunidad internacional habría sido diferente frente a la situación política actual.
La tensión también se ha trasladado al ámbito futbolístico dentro del propio país, donde dirigentes y autoridades han empezado a hablar abiertamente de un boicot al campeonato.
El presidente de la federación, Mehdi Taj, insinuó esa posibilidad tras recordar la polémica ocurrida con la selección femenina iraní durante la Copa Asiática Femenina disputada en Australia.
En ese torneo, varias futbolistas decidieron permanecer en territorio australiano luego de recibir visados humanitarios, un hecho que aumentó la tensión política alrededor del fútbol iraní.
De esta manera, Irán deja vacante su lugar en el Grupo G del Mundial 2026, donde debía enfrentarse a Selección de Nueva Zelanda de fútbol, Selección de Bélgica de fútbol y Selección de Egipto de fútbol en la fase de grupos del torneo.
El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) español, José Manuel Rodríguez Uribes, aseguró que "una guerra es muy incompatible con el deporte" y que la situación actual "pone las cosas muy difíciles, no solo a Irán sino a todos los países", tras el anuncio de que la selección de este país no irá al Mundial de fútbol hecho este miércoles.
"Más allá de la posición de cada uno, lo que es evidente es que una guerra es muy incompatible con el deporte y es verdad que al final pone las cosas muy difíciles. No solo a Irán, a todos los países. Si la situación cuando llegue el verano del Mundial es así es muy compleja, muy complicada", afirmó.
Rodríguez Uribes sostuvo que "el deporte no puede mantenerse al margen de situaciones graves como puede ser una guerra y de violaciones de derechos humanos" y subrayó que "la posición de España es clara en relación con la guerra". "El presidente del gobierno lo ha expresado y las derivadas o las consecuencias en el ámbito deportivo, como en otros ámbitos, se van a producir", opinó.
Tras asistir en Valladolid a la Asamblea General de cerveceros de España, el secretario de Estado insistió en la complicación para "hacer compatible una situación de violencia, de guerra y de una agresión que puede multiplicarse además también desde Irán, como se ha visto, con la práctica deportiva, como si estuviéramos en el mundo en un mundo ideal o en el mejor de los mundos posibles".