Muere querida influencer tras cirugía para bajar de peso

Una desgracia sacudió nuevamente al mundo del espectáculo luego de que se diera a conocer el fallecimiento de una reconocida influencer.
Se trata de Rachel Tussey, quien murió a los 47 años de edad, tras someterse a una cirugía estética para bajar de peso.
La noticia de su deceso la dio a conocer Jaime Tussey en sus redes sociales, con quien tenía tres hijos.
La creadora de contenido digital sumaba miles de seguidores en redes sociales.
Hace tres semanas, Rachel Tussey anunció que se realizaría una intervención quirúrgica porque deseaba volverse a ver en bikini.
"Me siento tranquila sabiendo que la espera casi ha terminado", sin saber que esa cirugía le provocaría la muerte.
El último video que publicó la influencer fue cuando se encontraba en la cama del hospital antes de ser intervenida; de ahí, sus seguidores no volvieron a tener noticias de ella.
Fue hasta que apareció otro video en las redes sociales de Rachel Tussey donde su marido relató los hechos. Dijo que, al término de la cirugía estética, el doctor le llamó y acudió a ver a su esposa; todo se encontraba bien e incluso ella lo reconoció, pero en un instante todo dio un giro: ella se puso pálida.
Su esposo relató que le costó trabajo respirar y que la clínica donde se encontraba tardó en reaccionar, ya que su pareja estuvo sin oxígeno al menos seis minutos y terminó con muerte cerebral.
Tras lo ocurrido, decidieron desconectarla y dejarla partir, ya que no era vida para ella.
La familia decidió iniciar una campaña de recolección de fondos en GoFundMe, donde acusan a la empresa encargada de la cirugía de negligencia, y para ayudar con los gastos de la misma y los servicios funerarios.