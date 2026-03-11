¡Irreconocible! Galilea Montijo impacta con su nuevo rostro

La conductora mexicana Galilea Montijo volvió a aparecer en la pantalla chica como parte del elenco del matutino "Hoy". Su regreso ocurrió tras haber asistido a una polémica fiesta de quince años en Tabasco, evento que ya la había mantenido en el centro de la conversación digital durante los últimos días.
Tras la emisión, varios fragmentos del programa comenzaron a circular en plataformas digitales, donde los internautas notaron un cambio evidente.
Muchos usuarios sugirieron que Galilea Montijo lucía un rostro distinto, comparando incluso su apariencia actual con la de otras celebridades que han abusado de los retoques faciales.
En los espacios de opinión, algunos espectadores afirmaron que la presentadora parecía tener dificultades para hablar con naturalidad debido a la inflamación.
Los mensajes más severos señalaban que Galilea Montijo se escuchaba arrastrar la lengua, atribuyendo este efecto al uso excesivo de sustancias inyectables en los labios y pómulos.
A pesar de los señalamientos en internet sobre su aspecto hinchado, la producción continuó con la dinámica habitual del programa sin hacer mención alguna a las especulaciones de los televidentes.
Hasta el momento, la estrella de televisión no ha confirmado ni desmentido haberse sometido a una nueva intervención estética de manera reciente.
Galilea Montijo continúa siendo una de las figuras más constantes de la televisión nacional, aunque su reaparición ha generado un intenso debate sobre los límites de la belleza en la farándula.
Durante años, Galilea Montijo ha sido considerada una de las mujeres más bellas de la televisión mexicana. Su carisma, estilo y presencia frente a las cámaras la convirtieron en una de las figuras más queridas del espectáculo, ganándose el cariño del público a lo largo de su extensa trayectoria en la pantalla chica.
Mientras algunos fans la defienden y aseguran que sigue luciendo espectacular, otros opinan que este cambio podría hacerla perder el título simbólico de una de las mujeres más bellas de la televisión mexicana.