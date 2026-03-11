¿Qué es la miasis y cómo puede causar la muerte?

La miasis por gusano barrenador ocurre cuando la mosca Cochliomyia hominivorax deposita huevos sobre una herida y, al eclosionar, las larvas invaden el cuerpo del huésped. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) explica que se trata de un parásito obligado que necesita tejidos vivos para desarrollarse y que puede afectar a cualquier animal de sangre caliente, en su mayoría ganado, incluidos los seres humanos.
No se trata de un gusano que aparezca de la nada, sino de la fase larvaria de una mosca verde azulada propia del continente americano. Según la OPS y el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) , la hembra puede poner de 12 a 400 huevos en una sola herida y producir hasta 4,000 en su vida, lo que convierte una lesión pequeña en una puerta de entrada para una infestación devastadora.
El ataque empieza en silencio, pero avanza rápido. La OPS detalla que las larvas emergen a las pocas horas, penetran heridas preexistentes y comienzan a alimentarse de los tejidos vivos. Esa es la diferencia más brutal con otras infestaciones: el gusano barrenador no consume tejido muerto, sino carne viva.
Por eso el daño al cuerpo puede ser feroz. La OPS señala que las larvas, con forma de tornillo, destruyen los tejidos donde se alojan y quedan cubiertas por el exudado de la herida, lo que a su vez atrae más moscas y facilita que se depositen nuevos huevos. El resultado es una lesión que se agranda, se profundiza y se contamina con facilidad.
En las personas, la enfermedad suele aparecer donde ya existe una herida, una úlcera o una lesión desprotegida. La OPS advierte que la miasis humana es clínicamente similar a la de los animales y que puede presentarse en heridas cutáneas, úlceras varicosas y también en formas furunculosas, con nódulos dolorosos en la piel.
Pero el gusano barrenador no siempre se queda en la superficie. La OPS advierte que la invasión larvaria también puede ocurrir en cavidades abiertas del cuerpo, como fosas nasales, boca, órbitas oídos y vagina. Cuando eso ocurre, el cuadro deja de ser una lesión local y se convierte en una amenaza mayor por el riesgo de destrucción de estructuras delicadas.
La forma más escalofriante está en la cabeza y la cara. Según la OPS, en la rinomiasis las larvas pueden destruir cartílagos y la bóveda palatina, penetrar en los senos nasales e incluso llegar a la cavidad craneana. En la forma ocular, pueden destruir el ojo. Son datos que explican por qué esta enfermedad no puede tratarse como una simple picadura o una “gusanera” menor.
El sufrimiento físico también es severo. La OPS describe dolor intenso en la región afectada y un prurito desesperante que obliga a rascarse. A eso se agregan secreción, mal olor, inflamación progresiva y el deterioro visible de la herida, señales que pueden avanzar en pocos días si no hay tratamiento oportuno. Los mismos síntomas se suelen ver en el ganado
El riesgo no termina en la larva. La OPS subraya que las infecciones bacterianas secundarias son frecuentes en las heridas invadidas por Cochliomyia hominivorax y agravan el cuadro clínico. En otras palabras, el cuerpo no solo enfrenta gusanos comiendo tejido vivo, sino además bacterias que pueden complicar la evolución del paciente.
La Secretaría de Salud de Honduras ha advertido en su comunicación oficial que la infestación por gusano barrenador puede ser mortal si no se trata a tiempo. También ha difundido que el manejo de algunos casos puede requerir intervención quirúrgica, además de antibióticos y cuidados locales, lo que refleja la gravedad que puede alcanzar en humanos
Honduras ya no enfrenta este problema solo como un asunto pecuario. En junio de 2025, medios oficiales del Estado reportaron que el país acumulaba al menos 1,655 casos en animales y 64 en humanos, con una muerte confirmada asociada a la enfermedad, mientras la Secretaría de Salud mantenía el llamado a reforzar la prevención.
En la actualidad, Salud confirma primer fallecimiento por miasis de gusano barrenador en 2026 a víctima fue una mujer de 78 años residente en la aldea Suyapa, en Tegucigalpa. Se informó que en lo que va de 2026 se han confirmado 76 casos de miasis en humanos, la mayoría concentrados en el Distrito Central
La magnitud en animales también sigue siendo alta y eso importa para la salud humana. La SAG informó el 19 de febrero de 2026 que en el país se reportaban más de 4,000 casos de la enfermedad parasitaria en animales, y recordó que la respuesta se está trabajando bajo un enfoque de “Una Salud”, precisamente porque la abundancia del parásito en el entorno eleva el riesgo para las personas.
La OPS lo explica con claridad: cuando abundan las miasis en los animales, pueden presentarse casos múltiples en humanos, especialmente entre pobladores rurales y en zonas con alta presencia de moscas. Es decir, el rebrote en el hato y en animales domésticos no se queda en el corral; puede terminar en la piel, la nariz, la boca o los ojos de una persona.