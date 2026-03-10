Así destroza la tos ferina el pecho de un bebé: tose hasta ponerse morado...

Las autoridades sanitarias de las Américas han advertido justamente sobre ese rebrote. En junio de 2025, la OPS llamó a reforzar la vigilancia y la vacunación infantil por el aumento de casos en la región, y en diciembre de 2025 reiteró que los niños menores de 12 meses son el grupo más afectado. También recomendó que los países mantengan al menos 95% de cobertura con las tres dosis de DTP en menores de un año.