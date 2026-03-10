¿Quién es la hondureña que mató de 14 tiros a hombre al que acusó de tocar a su hermanita?

  1. Inicio
Alishon Torres, de 18 años, andaba dos armas cuando le disparó a Noé Rincón, al que acusó de tocar inapropiadamente a su hermanita en Memphis, Tennessee

1 de 16

El caso de la hondureña Alishon Torres se ha viralizado en las redes sociales y ha dividido las opiniones. Ella confesó que mató a un hombre de 58 años, pero alegó que fue porque tocó a su hermanita de cinco años.
2 de 16

Esta joven de 18 años, es muy activa en las redes sociales en donde evidencia la cercanía con la pequeña de cinco años a la que supuestamente "defendió" de un abuso.
3 de 16

La joven hondureña ha sido arrestada en Memphis, Tennessee, acusada de asesinato en primer grado tras la muerte de Noé Rincón, de 58 años y quien aparece en esta fotografía usada en su sepelio desarrollado el 4 de marzo.
4 de 16

El Crimen ocurrió en la calle Willowview, al sur de Memphis. Torres admitió haber confrontado a la víctima mientras este se encontraba en una camioneta y dispararle en repetidas ocasiones.
5 de 16

La foto de Alishon se ha viralizado en las redes ya que en ningún momento mostró arrepentimiento de haber matado a Noé.
6 de 16

La joven afirmó ante las autoridades que actuó en represalia porque Rincón presuntamente había abusado sexualmente de su hermana de 5 años.
7 de 16

Alishon enfrenta cargos graves de asesinato en primer grado y manipulación de evidencia.
8 de 16

La hondureña tiene programada una audiencia judicial para el lunes 16 de marzo de 2026 a las 9:00 a.m..
9 de 16

Torres relató que se encontró con Rincón mientras caminaba por Willowview, le pidió prestado su teléfono y luego lo confrontó por la acusación de su familiar.
10 de 16

Según el relato de la propia joven, ella primero le disparó diez veces a Noé, y luego lo remató con otros cuatro tiros, uno de ellos en la cabeza. Ella andaba dos armas.
11 de 16

Después del tiroteo, dijo que tomó una fotografía de la sangre dentro del vehículo. Posteriormente, Alishon condujo la camioneta hasta una casa abandonada, donde la repintó, y luego la dejó abandonada en un complejo de apartamentos.
12 de 16

En sus redes sociales, Alishon se muestra como una joven rebelde. Usas las líneas para enviarle mensajes a su hermanita y a su madre.
13 de 16

Uno de los últimos mensajes de Alishon en sus redes se lo dedica a su mamá.
14 de 16

"Sanaré todo de vuelta; lo prometo", le escribió a su madre con una foto de cuando era una niña.
15 de 16

El caso de Alishon ha generado un intenso debate en redes sociales en Honduras; mientras muchos usuarios defienden su acción como "justicia por mano propia", legalmente enfrenta la posibilidad de una cadena perpetua bajo las leyes de Tennessee.

16 de 16

El cuerpo de la víctima fue hallado en el pavimento tras el tiroteo y la investigación posterior llevó rápidamente a la confesión de Torres. Noé Rincón fue sepultado el 4 de marzo.
