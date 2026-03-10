Laporta avisa: Barcelona toma decisión con Julián Álvarez para próximo mercado

El Barcelona apunta a sacudir el próximo mercado de fichajes. Pero hay uno que ha sonado en las últimas semanas, sobre una posible incorporación de Julián Álvarez, actual jugador del Atlético de Madrid.
El delantero fue colocado en el cuadro azulgrana y desde entonces los seguidores se empezaron a ilusionar por una futura incorporación.
Julián no atraviesa su mejor momento con el Atlético de Madrid. Apenas lleva 7 goles en lo que va de la Liga Española y acumula 7 en la presente temporada en Champions League.
Julián Álvarez es uno de los mejores delanteros más cotizados del momento, que pese a que atraviesa un sube y baja en su cuota goleadora, se mantiene en la mira de los grandes equipos en Europa.
Sin embargo, desde la prensa argentina colocaron hace unos días a Julián Álvarez en el Barcelona. En Radio La Red, el periodista Hugo Balassone anunció el futuro del delantero de la selección argentina y sería después del Mundial 2026.
"Mi información es que Julián Álvarez va a jugar en el Barcelona. Hubo un interés del Arsenal, su ciclo en el Atlético de Madrid está cumplido", explicó Balassone en Radio La red.
"Julián Álvarez, esto lo puedo confirmar, después del Mundial va a jugar para mí en uno de los mejores equipos del mundo. ¿Te imaginás a Yamal y Julián adelante?", dijo Balassone sobre el futuro del goleador argentino.
Desde el entorno del Barcelona no habían dado respuesta, pero ahora, Joan Laporta se ha pronunciado sobre la situación del argentino y si ha es tomado en cuenta como futuro refuerzo en el próximo mercado de fichajes.
El expresidente del Barcelona se rindió en elogios sobre el argentino, y aunque su perfil encaja en el juego del equipo, el directivo pone los pies en la tierra sobre un posible refuerzo.
"Es un gran jugador, que en el sistema del Barça dicen que funcionaría. Pero no para hacer saltar la banca", explicaba Laporta durante una entrevista en el programa 'Què t’hi Jugues' de la Cadena SER.
Y avisa: "Primero debería mostrar su voluntad de venir al Barça, que es lo que queremos de los jugadores que se interesen".
Aunque no lo descarta, pone los pies en la tierra: "Por otro lado, que sea a un precio razonable; entonces lo podríamos estudiar. Tal como está lo que pretenden, este caso está fuera de juego".
'La Araña' arribó al Atlético de Madrid a mediados de 2024 procedente del Manchester City a cambio de un desembolso de 70 millones de euros + 20 millones en variables, lo que marca una fuertísima inversión.
El delantero argentino fue vinculado en el Barcelona como posible recambio en la ofensiva ante la futura salida de Robert Lewandowski-
Sobre la renovación del polaco, Laporta es claro en su postura: "Se decidirá cuando se celebren las elecciones. Si continuamos, Deco continuará y todas sus gestiones que lleva haciendo tiempo, pues se harán. Tenemos dos jugadores con mucha calidad en la delantera como Lewandowski y Ferran, aunque no es incompatible que venga alguien más. Ya se verá".