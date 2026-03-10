Juez rompe en llanto al declararla inocente: madre hondureña pasó 20 años en prisión en Texas

La escena en la corte fue tan inesperada como conmovedora. El juez P. David Wahlberg no pudo contener las lágrimas al declarar inocente a la hondureña Carmen Mejía, quien pasó más de dos décadas en prisión en Texas por un crimen que no cometió.
La decisión llegó tras una revisión judicial que reveló graves fallas en el proceso que la condenó. Durante la audiencia, el magistrado firmó la exoneración reconociendo que la madre hondureña había sido víctima de una profunda injusticia.
Entre lágrimas y con la voz entrecortada, doña Carmen recordó la fe que la sostuvo durante los años de encierro. “Yo creo en los ángeles y decía: ‘Dios me va a sacar de aquí un día’”, expresó ante la corte.
La historia de doña Carmen comenzó en 1995, cuando emigró a Estados Unidos junto a sus hijos en busca de una vida mejor. Tenía Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajaba como niñera para mantener a su familia.
El 28 de julio de 2003 su vida cambió drásticamente. Mientras amamantaba a su hijo menor, su hija mayor intentaba bañar a un bebé de 10 meses al que la hondureña cuidaba.
La vivienda tenía un calentador de agua defectuoso que alcanzaba temperaturas cercanas a 148 grados Fahrenheit. El bebé sufrió graves quemaduras y falleció poco después.
Pese a que se trató de un accidente, la fiscalía presentó expertos que aseguraron que las lesiones solo podían ser intencionales. Con ese testimonio, doña Carmen Mejía fue condenada a cadena perpetua.
La sentencia la separó de sus cuatro hijos y la mantuvo tras las rejas durante 22 años y siete meses, pese a no tener antecedentes penales y a insistir siempre en su inocencia.
Con el paso del tiempo surgieron dudas sobre el proceso. El error judicial estuvo relacionado con testimonios médicos inválidos y evidencia perdida, entre ellas grabaciones de declaraciones de sus hijos que respaldaban la versión del accidente.
Uno de los primeros en cuestionar el caso fue Art Guerrero, alguacil del juicio original. Recordó que durante el proceso la veía devastada. “Lloraba todo el tiempo, todos los días. Estaba cabizbaja”, relató.
Tras jubilarse en 2015, Guerrero decidió contactar al Proyecto Inocencia, lo que permitió reabrir el caso. “Dios trabaja de maneras misteriosas”, dijo al recordar cómo comenzaron las nuevas audiencias.
Finalmente, la Corte de Apelaciones Penales de Texas concluyó que doña Carmen era “realmente inocente”. Aunque recuperó su libertad este lunes, su futuro aún es incierto, ya que autoridades migratorias advirtieron que ICE podría detenerla y deportarla, pese a haber vivido casi 30 años en Estados Unidos.