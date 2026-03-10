Barcelona se salva: penal a Olmo, show de Joan García y nueva lesión

El FC Barcelona y el Newcastle United protagonizaron un intenso duelo en los octavos de final de la UEFA Champions League. Ambos equipos brindaron un partido lleno de emociones, ritmo y oportunidades en un escenario donde ningún detalle podía quedar al azar.
El encuentro comenzó con una presión muy fuerte por parte del conjunto inglés. Desde los primeros minutos, el Newcastle tomó la iniciativa e intentó imponer condiciones atacando constantemente el arco azulgrana.
En ese arranque del compromiso, el guardameta Joan García empezó a convertirse en protagonista. Con varias intervenciones seguras, evitó que el Newcastle se adelantara en el marcador.
Mientras tanto, en el banquillo visitante, Hansi Flick mostraba su molestia. El técnico alemán no estaba conforme con el desempeño inicial de su equipo ni con la forma en que estaban sufriendo la presión rival.
El Newcastle continuó llegando con insistencia al área del Barcelona. Sin embargo, cada intento se encontraba con la seguridad de Joan García, quien mantenía su portería en cero con intervenciones oportunas.
El Barcelona tardó en reaccionar, pero finalmente logró generar su primera ocasión clara de peligro. Al minuto 35, Fermín López probó con un potente disparo que fue bien contenido por el arquero del Newcastle.
Poco después, el encuentro tuvo una jugada polémica dentro del área azulgrana. Anthony Elanga ingresó con velocidad y se lanzó al suelo reclamando un penal tras un contacto defensivo.
Segundos después, el colegiado fue advertido por el VAR para revisar la acción. Tras analizar las imágenes, se determinó que la jugada fue totalmente legal y se confirmó que no existía penal.
Al minuto 55, el conjunto inglés generó otra llegada peligrosa. Un remate desde fuera del área pasó muy cerca del arco del Barcelona, generando tensión en la defensa culé.
Los locales continuaron insistiendo y buscando espacios por las bandas. Minutos después, nuevamente Elanga desbordó con velocidad, superando a su marcador.
El atacante llegó hasta el fondo del área y envió un pase retrasado con mucho peligro. Sin embargo, Joan García volvió a aparecer para interceptar el balón antes de que llegara un rematador.
El Newcastle siguió amenazando y estuvo muy cerca de abrir el marcador. Harvey Barnes recibió un balón por la banda izquierda, sacó un potente disparo y el balón se estrelló en el poste.
La jugada continuó y Jacob Murphy aprovechó el rebote para enviar el balón al fondo de la red. No obstante, el gol fue anulado posteriormente por posición adelantada.
Bernal salió lesionado en la segunda parte del partido.
La insistencia del Newcastle finalmente dio resultados. Tras una nueva jugada elaborada por la banda, lograron romper la defensa azulgrana.
Barnes apareció nuevamente dentro del área para recibir un centro preciso. El atacante quedó solo frente al arco y definió con seguridad para vencer a Joan García y marcar el primer gol del partido.
Cuando parecía que el triunfo se quedaría del lado inglés, el Barcelona encontró una oportunidad inesperada en los minutos finales. Una jugada dentro del área terminó con penal a favor del equipo catalán.
Tras la revisión del VAR, el árbitro confirmó la infracción cometida sobre Dani Olmo.
La responsabilidad de ejecutar la pena máxima recayó en Lamine Yamal, quien no falló y marcó el 1-1 definitivo con el que terminó el encuentro.