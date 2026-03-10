Los inquietantes mensajes en redes de la mujer que disparó a la casa de Rihanna

Han surgido nuevos detalles sobre Ivanna Lisette Ortiz, la mujer de 35 años acusada de disparar afuera de la casa de Rihanna y A$AP Rocky en Los Ángeles, en el barrio de Beverly Crest. Ortiz permanece bajo custodia con una fianza de 10 millones de dólares. Las autoridades informaron que fue fichada como sospechosa de intento de asesinato.
Los hechos. Alrededor de la 1:20 p. m. del pasado domingo 8 de marzo, las autoridades informaron que se produjeron disparos afuera de la casa de Rihanna. La fundadora de Fenty Beauty y sus tres hijos se encontraban en casa. El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que había 10 personas en total dentro de la vivienda en el momento del tiroteo. Afortunadamente, en medio de la ráfaga de balas, no se reportaron heridos.
Testigos e imágenes de vigilancia indicaron que la sospechosa huyó del lugar en un Tesla blanco con matrícula de papel. Posteriormente fue localizada en la Galería Sherman Oaks, donde fue arrestada. Los investigadores también informaron que se recuperó un rifle de asalto del vehículo.
Publicaciones en redes sociales. El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, confirmó que los detectives estaban revisando cuentas de redes sociales que se cree pertenecen a Ortiz. Algunas publicaciones hacen referencia a la religión y contienen fuertes declaraciones sobre celebridades, incluida Rihanna.
En una publicación, una persona que usó el nombre de Ortiz escribió: "Escucha, Rihanna, cuando mueras, Dios me llevará a mi futuro".
En otra perturbadora publicación, se lee lo siguiente: “@badgalriri ¿Estás ahí? Porque estaba esperando a que tu yo con 5 cabezas de SIDA me dijera algo directamente en lugar de andar por ahí hablando donde no estoy”.
En otro post, Ivanna comparte una foto del cantante Drake, quien en el pasado fue pareja de la cantante de Barbados. En esta publicación, Ivanna insiste en su rechazo contra Rihanna, catalogándola supuestamente como portadora del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. “Acabo de restringir a esa estúpida Kim Kardashian. Ya terminé con Rihanna. Es tu turno de esconderte, perra; deja de estar rogando por una mirada”, se lee en otro contenido del 20 de diciembre de 2025.
Antecedentes judiciales. Lo que revela el historial judicial de Ortiz es más complejo que el perfil de una seguidora obsesionada. Según informó el Daily Mail, tiene arrestos previos por violencia doméstica, conducción descuidada y violación de las condiciones de liberación previa a juicio en el estado de Florida.
En diciembre de 2025 –tres meses antes del ataque– presentó una apelación judicial en un caso de custodia de su hijo, intentando revertir una decisión que había otorgado la guardia al otro progenitor.
El historial judicial de Ortiz tiene además un capítulo que llama la atención por su conexión directa con el mundo del espectáculo. Registros judiciales revelan que en algún momento emprendió una acción legal contra la ciudad de Orlando y contra Live Nation Worldwide –la promotora de eventos de Rihanna– para intentar detener un concierto de en el Kia Center.
En su petición, Ivanna argumentó que el evento violaría los permisos municipales de nivel de ruido. La demanda no prosperó, pero establece un antecedente inusual: Ortiz ya había apuntado legalmente contra la estructura corporativa detrás de la cantante antes de disparar con un arma.
En junio de 2023, Ortiz fue arrestada en Florida tras una confrontación con su exmarido durante un intercambio de custodia de su hijo, según confirmó NBC News. La detención se produjo por el envío de mensajes de texto amenazantes con insultos homófobos, según la declaración jurada.
Hasta el momento, Rihanna no se ha pronunciado sobre el ataque. Afortunadamente, ella, su pareja y sus hijos no sufrieron lesiones.