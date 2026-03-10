¿Quién es Dalex? El artista urbano que llega a Honduras

El cantante y compositor Dalex se ha consolidado como una de las voces más reconocibles de la música urbana contemporánea. Con un estilo marcado por letras sensuales y ritmos envolventes, el artista ha logrado posicionarse dentro del competitivo panorama del reguetón internacional.
Su nombre real es Pedro David Daleccio Torres. Nació el 7 de octubre de 1990 en Philadelphia, aunque su infancia y adolescencia transcurrieron en San Juan, lugar donde comenzó a desarrollar su interés por la música.
Antes de dedicarse por completo al canto, Dalex trabajó como barbero desde los 18 años. Durante esa etapa, el artista aprovechaba su tiempo libre para escribir canciones y experimentar con sus primeros proyectos musicales.
"Con el dinerito que hacía, rentaba unas horitas un estudio para grabar mis temas. Puse mi música en My space y ahí es donde me contacta el productor", contó el artista en una entrevista a 'People en Español'.
Sus primeros pasos en la industria musical llegaron como integrante del dúo Jayma y Dalex. Aquella experiencia le permitió familiarizarse con la escena urbana y ganar visibilidad antes de iniciar su carrera como solista en 2017.
El camino hacia el reconocimiento no estuvo exento de dificultades. El propio artista ha recordado que atravesó momentos complejos mientras intentaba abrirse paso dentro de la industria musical.
Dalex recuerda que el camino no fue nada fácil pues, incluso, tuvo que dormir en la calle. En busca de sus sueños viajó a Orlando y posteriormente regresó a Puerto Rico, donde su vida daría un giro inesperado al convertirse en padre.
"Así que trabajé de barbero y cuando nació mi hijo me fui para Miami a trabajar en una barbería y ahí es donde me descubre un productor que trabajó Daddy Yankee y Nicky Jam, y ahí empieza mi carrera", señaló. A partir de ese momento, su trayectoria comenzó a tomar impulso. Su música empezó a ganar notoriedad gracias a temas como "Pa' Mí", "Hola" y "Bellaquita", canciones que se popularizaron en plataformas digitales y consolidaron su presencia en el género urbano.
Dalex también forma parte del colectivo musical conocido como “Los Avengers”, además de integrar la disquera Rich Music, sello que ha sido nominado en distintas ocasiones a los Billboard Latin Music Awards.
A lo largo de su carrera ha trabajado junto a figuras reconocidas del género como Sech, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Nicky Jam y Rauw Alejandro, ampliando su alcance dentro de la escena latina. Con producciones como el álbum "Climaxxx" y el EP "Unisex", Dalex continúa fortaleciendo su carrera, fiel a su característico lema que lo identifica frente a sus seguidores: "Música pa' mojarte, bebé".