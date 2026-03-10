¿Quién es Dalex? El artista urbano que llega a Honduras

"Así que trabajé de barbero y cuando nació mi hijo me fui para Miami a trabajar en una barbería y ahí es donde me descubre un productor que trabajó Daddy Yankee y Nicky Jam, y ahí empieza mi carrera", señaló. A partir de ese momento, su trayectoria comenzó a tomar impulso. Su música empezó a ganar notoriedad gracias a temas como "Pa' Mí", "Hola" y "Bellaquita", canciones que se popularizaron en plataformas digitales y consolidaron su presencia en el género urbano.