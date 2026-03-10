¿Más nominaciones aseguran el Óscar? La historia dice que no

En la historia de los premios de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, acumular una gran cantidad de nominaciones no siempre se traduce en un dominio absoluto durante la gala. Aunque algunas películas han logrado arrasar con premios, otras han protagonizado algunas de las mayores sorpresas al quedarse con menos estatuillas de lo esperado.
Uno de los ejemplos más citados es "The Turning Point" (1977), que obtuvo 11 nominaciones al Óscar. A pesar del reconocimiento de la crítica y su fuerte presencia en varias categorías, la película terminó la noche sin llevarse ningún premio, estableciendo uno de los récords más llamativos de nominaciones sin victorias.
Un caso similar ocurrió con "The Color Purple" (1985), dirigida por Steven Spielberg. La cinta acumuló 11 nominaciones en categorías importantes, incluyendo mejor película y actuaciones destacadas, pero también se marchó sin ninguna estatuilla, algo que sorprendió a muchos en la industria.
En años más recientes, otras producciones con gran número de candidaturas también terminaron sin premios. Entre ellas se encuentra "Gangs of New York" (2002), dirigida por Martin Scorsese, que recibió 10 nominaciones pero no logró ganar ninguna.
Otro ejemplo es "True Grit" (2010), de Joel Coen y Ethan Coen. La película obtuvo 10 nominaciones y fue considerada una de las favoritas en varias categorías, aunque finalmente tampoco consiguió llevarse premios durante la ceremonia.
La lista de películas con muchas nominaciones y ningún triunfo incluye también a "American Hustle" (2013), dirigida por David O. Russell. A pesar de sus 10 nominaciones y de contar con un elenco estelar, el filme se fue de la gala sin estatuillas.
Algo similar ocurrió con "The Irishman" (2019), nuevamente bajo la dirección de Martin Scorsese. Con 10 nominaciones y un reparto encabezado por figuras legendarias del cine, la producción fue ampliamente reconocida por la Academia, pero terminó sin premios.
La tendencia se repitió con "Killers of the Flower Moon" (2023), también de Scorsese. La película acumuló múltiples nominaciones y elogios de la crítica, aunque finalmente no logró conquistar ninguna estatuilla en la ceremonia.
Mientras tanto, en 2026, la película "Sinners" dirigida por Ryan Coogler rompió el récord histórico al obtener 16 nominaciones al Óscar, superando el máximo anterior de 14 candidaturas alcanzado por producciones como Titanic y La La Land. Sin embargo, el historial demuestra que incluso cifras récord no garantizan llevarse el premio a mejor película.
En contraste, algunas producciones sí han logrado convertir sus nominaciones en un dominio absoluto. El ejemplo más emblemático sigue siendo "Ben-Hur" (1959), que ganó 11 de las 12 categorías en las que fue nominada, un récord que durante décadas simbolizó el máximo triunfo posible en la historia de los Óscar.