"El Sapo" ejecuta a reclutas que no superan entrenamiento para ser sicarios del CJNG

En algunos casos, los vehículos utilizados aparentan pertenecer a instituciones públicas, incluso con logotipos de dependencias como la Secretaría de Salud, lo que ayuda a evitar sospechas. De acuerdo con el testimonio de un informante identificado como “El Elegante”, es durante el traslado cuando los reclutas descubren la verdadera intención del grupo criminal: ser entrenados para convertirse en sicarios al servicio de la organización que era encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.