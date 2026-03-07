Diversión termina en tragedia: joven muere tras lanzarse por tobogán

Una joven de 28 años perdió la vida luego de sufrir un fuerte golpe mientras utilizaba un tobogán en un establecimiento turístico. “Es nuestra hija la que falleció. Exigimos que se haga la investigación como debe ser y que respondan por la vida de Camila", clama su madre. Esto es lo que se sabe del caso...
La víctima fue identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años. Autoridades la recuerdan como una mujer comprometida con las causas sociales. En Catacumbo, Colombia, trabajó apoyando comunidades vulnerables y a las mujeres.
La tragedia ocurrió el pasado 5 de marzo y el video del accidente rápidamente se volvió viral en las redes sociales. El accidente se registró en el sitio turístico Entre Flores, ubicado en la vereda Iscala Sur, zona rural del municipio de Chinácota, en el departamento de Norte de Santander, Colombia.
En esta imagen se observa el momento exacto en que Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, inicia el descenso por el llamado “tobogán extremo”. Aunque en un principio la atracción parecía segura, a medida que avanza se aprecia cómo la joven toma gran velocidad hasta que, segundos después, termina saliéndose de la estructura.
Esta es la zona donde se encuentra la atracción en la que ocurrió el accidente. La estructura había sido inaugurada recientemente, en febrero de este año. Tras el hecho, algunos visitantes aseguraron que ya habían advertido previamente sobre posibles riesgos en la instalación.
Tras el impacto, la mujer sufrió múltiples lesiones, entre ellas contusiones en el abdomen y tórax, además de un trauma craneoencefálico.
Personas que se encontraban en el lugar y trabajadores del establecimiento la auxiliaron mientras llegaban los paramédicos. Debido a la gravedad de las heridas, la mujer fue trasladada hacia un centro asistencial en Cúcuta, pero falleció durante el trayecto.
En un comunicado público, el establecimiento Entre Flores SAS lamentó profundamente el suceso, expresó condolencias a la familia de la víctima y aseguró que activó los protocolos de emergencia, además de manifestar su disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de verificación de los hechos.
El deceso de Yuris Cristel quedó quedó registrado en un video que muestra cuando se lanzó del tobogán y en cuestión de segundos se salió de la estructura, cayendo al vacío.
Por su parte, la Alcaldía de Chinácota anunció que se tomarán las medidas correspondientes y solicitó una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad.