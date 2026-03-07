¿Qué pasó con el caso del niño liberado en Gracias? Familia tomó decisión drástica

El secuestro del pequeño Axel acaparó los focos de los medios nacionales por cómo se dieron los hechos y por la rápida intervención de la Policía, que en unas cuatro horas pudo dejarlo en libertad.
El pequeño de 7 años fue rescatado el 3 de marzo de 2026 tras haber sido secuestrado en el sector de La Misión, en Gracias, Lempira.
El menor fue interceptado mientras se dirigía a su escuela antes de las 7:00 am. Dos sujetos en moto se lo llevaron en contra de su voluntad y se comunicaron con su familia.
La familia del menor recibió una llamada en donde les exigían 100,000 dólares a cambio de su liberación, pero ya el caso estaba en manos de la Policía que ya había "peinado" la zona.
El niño fue liberado ileso por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestro (Unas) y la UDEP-13. No se llegó a pagar el rescate solicitado.
Las autoridades detuvieron a dos jóvenes identificados como Osman Calderón Alvarado y Nelman Danilo Alvarado Hernández.
El viernes 6 de marzo de 2026, un juez ordenó el internamiento preventivo de los sospechosos en el Centro Pedagógico El Carmen de San Pedro Sula, debido a que son menores de edad.
La tía a cargo del menor dijo a medios locales que debido al miedo que impera en ellos, han decido sacarlo de la escuela.
El menor tiene a sus dos padres en Estados Unidos, pero ellos están próximos a venir a Honduras.
La Prensa supo que investigan el círculo más cercano del menor, ya que los padres del pequeño están en Estados Unidos reclamando una herencia, algo que muy pocas personas sabían.
Además, los jóvenes detenidos el día del secuestro dijeron que "una tercera persona" los había contratado para ese "trabajo".
Los jóvenes le dijeron a la policía que podían constatar con Axel que nunca le dieron mal trato. "Incluso paramos en una pulpería y le compramos un jugo y pan porque nos dijo que tenía hambre", relató uno de los capturados.