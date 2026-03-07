  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

¿Qué pasó con el caso del niño liberado en Gracias? Familia tomó decisión drástica

El pequeño Axel fue secuestrado cuando iba para la escuela, investigan su entorno porque todo coincidió con una herencia que recibirán sus padres

¿Qué pasó con el caso del niño liberado en Gracias? Familia tomó decisión drástica
1 de 12

El secuestro del pequeño Axel acaparó los focos de los medios nacionales por cómo se dieron los hechos y por la rápida intervención de la Policía, que en unas cuatro horas pudo dejarlo en libertad.
¿Qué pasó con el caso del niño liberado en Gracias? Familia tomó decisión drástica
2 de 12

El pequeño de 7 años fue rescatado el 3 de marzo de 2026 tras haber sido secuestrado en el sector de La Misión, en Gracias, Lempira.
¿Qué pasó con el caso del niño liberado en Gracias? Familia tomó decisión drástica
3 de 12

El menor fue interceptado mientras se dirigía a su escuela antes de las 7:00 am. Dos sujetos en moto se lo llevaron en contra de su voluntad y se comunicaron con su familia.
¿Qué pasó con el caso del niño liberado en Gracias? Familia tomó decisión drástica
4 de 12

La familia del menor recibió una llamada en donde les exigían 100,000 dólares a cambio de su liberación, pero ya el caso estaba en manos de la Policía que ya había "peinado" la zona.
¿Qué pasó con el caso del niño liberado en Gracias? Familia tomó decisión drástica
5 de 12

El niño fue liberado ileso por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestro (Unas) y la UDEP-13. No se llegó a pagar el rescate solicitado.
¿Qué pasó con el caso del niño liberado en Gracias? Familia tomó decisión drástica
6 de 12

Las autoridades detuvieron a dos jóvenes identificados como Osman Calderón Alvarado y Nelman Danilo Alvarado Hernández.
¿Qué pasó con el caso del niño liberado en Gracias? Familia tomó decisión drástica
7 de 12

El viernes 6 de marzo de 2026, un juez ordenó el internamiento preventivo de los sospechosos en el Centro Pedagógico El Carmen de San Pedro Sula, debido a que son menores de edad.
¿Qué pasó con el caso del niño liberado en Gracias? Familia tomó decisión drástica
8 de 12

La tía a cargo del menor dijo a medios locales que debido al miedo que impera en ellos, han decido sacarlo de la escuela.
¿Qué pasó con el caso del niño liberado en Gracias? Familia tomó decisión drástica
9 de 12

El menor tiene a sus dos padres en Estados Unidos, pero ellos están próximos a venir a Honduras.
¿Qué pasó con el caso del niño liberado en Gracias? Familia tomó decisión drástica
10 de 12

La Prensa supo que investigan el círculo más cercano del menor, ya que los padres del pequeño están en Estados Unidos reclamando una herencia, algo que muy pocas personas sabían.
¿Qué pasó con el caso del niño liberado en Gracias? Familia tomó decisión drástica
11 de 12

Además, los jóvenes detenidos el día del secuestro dijeron que "una tercera persona" los había contratado para ese "trabajo".
¿Qué pasó con el caso del niño liberado en Gracias? Familia tomó decisión drástica
12 de 12

Los jóvenes le dijeron a la policía que podían constatar con Axel que nunca le dieron mal trato. "Incluso paramos en una pulpería y le compramos un jugo y pan porque nos dijo que tenía hambre", relató uno de los capturados.
Cargar más fotos