Se escondían en hoteles: Caen tres presuntos miembros de la banda El Negro en SPS

Un operativo policial en dos hoteles del barrio Concepción, en San Pedro Sula, dejó como resultado la captura de tres presuntos integrantes de la banda criminal conocida como El Negro, señalados de participar en varios delitos violentos. Aquí los detalles.
Las detenciones se realizaron en flagrancia durante una operación ejecutada por unidades motorizadas de la Policía y agentes de investigación, quienes ingresaron con orden judicial a dos hoteles localizados en el barrio Medina de San Pedro Sula.
Entre los detenidos se encuentra Cristofer Jair Thomas Martinez, más conocido con el alias El Negro, de 25 años de edad, originario de Tela, Atlántida, quien es señalado como cabecilla del grupo delictivo.
Junto a él también fue arrestado Jose David Garcia Castellanos, un jóven de 18 años de edad, originario de Santa Barbara e identificado con el alias La Araña.
Jose Eduardo Garcia Alvarenga, alias El Dora, originario de San Pedro Sula Cortés, es el tercer detenido. Según el informe policial, los dos menores de edad fungían como gatilleros dentro de la estructura criminal.
Los tres son investigados por su presunta participación en delitos de asesinato, tentativa de homicidio, tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego de uso permitido y prohibido, violación especial y receptación de vehículo robado.
Durante el operativo, las autoridades decomisaron varias armas de fuego, entre ellas una pistola calibre 9 milímetros, un fusil y un revólver calibre 38, además de cargadores con municiones.
También se incautaron dos teléfonos celulares, una bolsita con supuesta marihuana y una motocicleta que habría sido robada.
De acuerdo con el relato de testigos, un grupo de diez motociclistas fue interceptado por hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas y que comenzaron a dispararles cuando estos no se detuvieron.
Las investigaciones relacionan a los detenidos con un ataque armado ocurrido la noche del 4 de marzo en el bulevar del Norte, a la altura de la residencial Las Colinas, en Choloma.
El ataque dejó varias personas heridas y la muerte de un hombre que fue trasladado de emergencia a un hospital, donde falleció mientras recibía atención médica.
Los tres capturados fueron puestos a disposición del Ministerio Público en San Pedro Sula, donde enfrentarán el proceso judicial correspondiente por los delitos que se les imputan.