Barcelona gana con drama: golazo de Lamine, polémica arbitral y figura Joan García

La LaLiga de España sigue al rojo vivo y el FC Barcelona visitó al Athletic Club en un duelo que comenzó con mucha intensidad desde el pitazo inicial.
En los primeros minutos del encuentro, Ferran Torres tuvo la primera ocasión clara para el conjunto azulgrana, pero su disparo se marchó desviado por un costado del arco.
El Barcelona arrancó con mucha energía y apenas dos minutos después Ferran volvió a tener otra oportunidad frente al arco, aunque nuevamente no logró concretar.
El Athletic también respondió en los minutos iniciales. Uno de sus atacantes quedó mano a mano, pero el guardameta Joan García comenzaba a destacar con una gran intervención.
Cinco minutos más tarde, el equipo vasco volvió a generar peligro, pero nuevamente Joan García salió con seguridad para proteger su arco y quedarse con el balón.
La jugada terminó con un fuerte choque entre jugadores, en el que Aymeric Laporte fue quien se llevó la peor parte tras el impacto.
El Athletic no bajaba el ritmo y volvió a acercarse con peligro en una acción que terminó en los pies de Iñaki Williams dentro del área.
Sin embargo, la jugada fue anulada rápidamente debido a una posición adelantada del atacante.
El conjunto bilbaíno siguió insistiendo con un disparo desde un costado del área, aunque el balón terminó saliendo desviado, en un partido que se volvía de ida y vuelta durante los primeros 35 minutos.
El segundo tiempo arrancó con intensidad y con polémica. Al minuto 56, Pau Cubarsí vio la tarjeta amarilla tras una falta sobre Iñaki Williams cuando parecía quedar como último hombre. Los jugadores del Athletic reclamaron tarjeta roja para el defensor del Barcelona, pero el árbitro consideró que la infracción no ameritaba una expulsión.
Apenas unos minutos después, el Athletic tuvo una oportunidad clarísima, pero Joan García volvió a lucirse con una gran atajada para evitar el primer gol del partido.
Al minuto 68 llegó el momento decisivo: Lamine Yamal marcó un auténtico golazo para adelantar al Barcelona. El joven atacante recibió un pase de Pedri por la banda, ingresó al área y sacó un potente remate que se coló en el ángulo, imposible para el portero.
Yamal celebró con euforia su anotación mientras sus compañeros lo rodeaban para festejar.
Con este triunfo, el Barcelona vuelve a sumar de a tres en LaLiga y se coloca nuevamente a cuatro puntos del Real Madrid en la tabla.