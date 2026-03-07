Mundial 2026: No pueden viajar por grave problema de su técnico y FIFA toma decisión

Los problemas no paran a prácticamente tres meses para que pueda iniciar el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México respectivamente.
Al problema de Irán por cuestión de los bombardeos, en las últimas hora se suma el grave problema que tiene una selección que estará en México realizando el repechaje clasificatorio para el Mundial 2026.
El objetivo de la selección nacional de Irak, de clasificarse al Mundial 2026, se ha complicado por la guerra de Irán. A continuación todos los detalles.
Faltan poco más de tres semanas para conocer a todos los clasificados a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con los repechajes para definir a los seis países restantes. Los juegos de la repesca se estarán realizando en México.
En Nuevo León estarán Bolivia y Surinam en el primer partido y el ganador se enfrentará por el boleto mundialista a Irak, pero el cuadro asiático tiene complicaciones para el viaje como consecuencia del conflicto entre Israel y Estados Unidos frente a Irán, nación clasificada al Mundial.
"FIFA y la Confederación Asiática de Futbol tienen pleno conocimiento respecto a la situación de nuestro equipo. Debido a los cierres del espacio aéreo, nuestro entrenador, Graham Arnold, es incapaz de dejar los Emiratos Árabes Unidos", informó la Federación de Fútbol de Irak.
El seleccionador nacional de Irak, Graham Arnold, no puede abandonar los Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra actualmente, debido a la cancelación o modificación de vuelos en la región. Esta situación dificultó su integración a las actividades previas al partido.
El equipo iraquí se enfrentará, el 31 de marzo, al ganador del primer repechaje entre Bolivia y Surinam.
La federación precisó que las complicaciones no se limitan al estratega. Parte del personal médico y algunos jugadores profesionales también enfrentan problemas para trasladarse, lo que alteró la planificación del campamento previo al encuentro decisivo.
Los jugadores de la selección que militan en clubes de Irak u otros países de Oriente Medio no pueden, de momento, tramitar los visados para viajar a México por el cierre de las embajadas.
“Varias embajadas permanecen cerradas en este momento, lo que impide que varios jugadores profesionales, así como miembros del cuerpo técnico y del personal médico, obtengan visas de entrada a México”, señaló la Federación de Fútbol de Irak.
La federación de Irak informó de que está en comunicación tanto con la FIFA como con la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y que ambas están al tanto de todos sus problemas para buscar soluciones.
Varios futbolistas y miembros del staff no pueden completar los procesos migratorios debido a la suspensión temporal de operaciones consulares en ciertos puntos de la región. Esta situación mantiene en suspenso la logística general del viaje hacia Monterrey.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó el miércoles por la noche en un comunicado que las complicaciones con las visas surgieron porque el país latinoamericano no tiene una embajada en Irak. Sin embargo, aseveró que la embajada de México en los Emiratos Árabes Unidos ha estado en contacto con la federación iraquí.
La FIFA, por su parte, ya confirmó la celebración del encuentro, que forma parte del sistema que definirá algunos de los últimos boletos disponibles para la Copa del Mundo 2026.
Cabe resaltar que si Irak no logra clasificarse mediante el repechaje intercontinental, podría tener otra vía si Irán no puede participar en el torneo debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país.