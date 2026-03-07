Neymar es demandado por ex empleada de una de sus mansiones en Brasil

El nombre de Neymar vuelve a generar polémica fuera de las canchas. El futbolista brasileño fue demandado por una ex empleada.
El nombre de Neymar volvió a aparecer en las portadas de los principales medios deportivos del mundo.
El futbolista brasileño ha estado en el centro de la conversación en las últimas semanas debido a la incertidumbre que existe sobre su futuro en la selección de Selección de Brasil, especialmente de cara al Copa Mundial de la FIFA 2026.
Neymar, quien actualmente milita en el Santos FC, ha atravesado meses complicados debido a varias lesiones que le han impedido alcanzar su mejor versión futbolística. Incluso, algunos analistas brasileños consideran que el jugador se encuentra fuera de ritmo.
Sin embargo, ahora el brasileño vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por una demanda presentada en su contra en las últimas horas.
De acuerdo con reportes de medios brasileños, una ex cocinera que trabajó para el futbolista decidió interponer una demanda en su contra.
El motivo de la denuncia está relacionado con presunto abuso laboral, ya que la mujer trabajaba en una de las residencias del jugador en Brasil, específicamente en Río de Janeiro.
Según la denunciante, en múltiples ocasiones no se respetaron las condiciones establecidas en su contrato laboral, situación que finalmente la llevó a iniciar un proceso legal contra el futbolista.
La ex empleada también aseguró que sufrió lesiones físicas importantes debido a la exigencia de sus labores y al esfuerzo constante que debía realizar durante su jornada.
De acuerdo con su testimonio, hubo días en los que llegó a trabajar más de 24 horas continuas, algo que ella considera una clara situación de explotación laboral.
Además, la mujer afirmó que en algunas ocasiones debía preparar comida para más de 150 personas durante eventos organizados en la residencia de Neymar.
En esas reuniones, explicó que debía encargarse de preparar desayunos y cenas para una gran cantidad de invitados.
Debido a esta situación, la ex trabajadora llevó el caso ante el tribunal regional correspondiente, reclamando una considerable compensación económica.
Según el medio brasileño Metrópoles, en algunos fines de semana la jornada laboral de la mujer comenzaba a las 7 de la mañana y terminaba hasta las 12 de la noche.
Cabe señalar que la identidad de la demandante aún no ha sido revelada públicamente, aunque se ha informado que exige una indemnización cercana a los 50 mil dólares.
El mismo medio detalla que el salario mensual de la empleada era de aproximadamente 750 dólares, aunque con el pago de horas extras el monto podía superar los 1,400 dólares.
También se informó que la mujer fue contratada a través de una empresa intermediaria encargada de proporcionar el servicio doméstico, por lo que la demanda incluye tanto al jugador como a dicha compañía.
