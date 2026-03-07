Cortes de energía este domingo 8 de marzo afectarán varias zonas de Honduras

Diversas zonas de Honduras enfrentarán cortes programados de energía eléctrica este domingo 8 de marzo, debido a trabajos de mantenimiento en subestaciones, circuitos y líneas de transmisión, según informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
De acuerdo con el calendario de la estatal eléctrica, las interrupciones del servicio forman parte de las labores de mantenimiento y mejoras en la red energética del país, con el objetivo de fortalecer el sistema de distribución.
Entre los sectores que resultarán afectados se encuentran varias áreas del Distrito Central, Francisco Morazán, donde se realizarán trabajos en una sección del circuito LNZ-L261 de la subestación Laínez.
Las labores también incluyen la construcción de la línea de transmisión L559 (MFL-LNZ), proyecto que requiere la suspensión temporal del suministro eléctrico mientras se desarrollan los trabajos técnicos.
Entre las instituciones que podrían verse afectadas por la interrupción del servicio se encuentran el Hospital Escuela Universitario y el Hospital Materno Infantil, dos de los centros hospitalarios más importantes de la capital.
Asimismo, la suspensión del servicio impactará al Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, la morgue judicial, así como las instalaciones de BOMOHSA y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).
También se reporta que el plantel de distribución de la ENEE y algunas empresas e instituciones ubicadas en los alrededores estarán dentro de las zonas incluidas en el mantenimiento programado.
El listado de sectores afectados también menciona áreas comerciales como Supermercados La Colonia #1, así como instalaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) e ImpelSA.
En el ámbito residencial, el corte de energía podría impactar parte de la colonia Miramontes y zonas aledañas, además de otras áreas cercanas a la subestación donde se realizarán los trabajos.
La Enee recomendó a la población tomar las medidas necesarias ante la suspensión temporal del servicio eléctrico y mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre cualquier cambio en el calendario de mantenimiento.