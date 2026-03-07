¿En bancarrota? Estrella de "El precio de la historia" pide ayuda económica tras accidente

El empresario y personalidad televisiva estadounidense Corey Harrison, conocido por su participación en el reality El precio de la historia (Pawn Stars), enfrenta una compleja recuperación tras sufrir un grave accidente de motocicleta en México, situación que lo llevó a solicitar apoyo económico para cubrir los gastos médicos derivados de su tratamiento.
De acuerdo con información difundida por personas cercanas a su entorno, el accidente ocurrió en enero en Tulum, Quintana Roo, mientras Harrison conducía una motocicleta.
El impacto le provocó múltiples lesiones graves que requirieron hospitalización, cirugías y un prolongado proceso de recuperación.
Entre las heridas reportadas se encuentran 11 costillas fracturadas, un pulmón perforado, conmoción cerebral y hemorragia interna, además de diversas lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo.
Inicialmente, Harrison permaneció aproximadamente dos semanas hospitalizado. Sin embargo, decidió abandonar el centro médico antes de recibir el alta debido al alto costo del tratamiento.
Poco después, su estado de salud se deterioró. Según el relato de su círculo cercano, sus niveles de oxígeno comenzaron a descender peligrosamente, lo que obligó a trasladarlo a otro hospital en Mérida, Yucatán.
En ese centro médico, los especialistas detectaron que una costilla desplazada estaba presionando uno de sus pulmones, por lo que fue sometido a tres cirugías adicionales y permaneció 18 días más hospitalizado.
Los gastos médicos derivados del accidente superan los 120 mil dólares, cifra que Harrison ha cubierto en gran parte con sus propios ahorros y préstamos de familiares y amigos.
Según la información compartida por su entorno, el empresario afirma que actualmente su cuenta bancaria tiene cerca de 400 dólares, mientras continúa su recuperación. Ante esta situación, personas cercanas al actor iniciaron una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe, con el objetivo de reunir fondos para cubrir los gastos médicos pendientes y los costos de su rehabilitación.
En el mensaje de la campaña se señala que, pese a su reconocimiento por el programa de televisión, Harrison no cuenta con respaldo financiero suficiente para enfrentar una emergencia médica de esta magnitud. El propio Harrison también compartió detalles sobre su estado de salud en redes sociales, donde explicó que el accidente le impidió incluso asistir a la boda de su padre, Rick Harrison, también protagonista del popular programa televisivo.