¿En bancarrota? Estrella de "El precio de la historia" pide ayuda económica tras accidente

En el mensaje de la campaña se señala que, pese a su reconocimiento por el programa de televisión, Harrison no cuenta con respaldo financiero suficiente para enfrentar una emergencia médica de esta magnitud. El propio Harrison también compartió detalles sobre su estado de salud en redes sociales, donde explicó que el accidente le impidió incluso asistir a la boda de su padre, Rick Harrison, también protagonista del popular programa televisivo.