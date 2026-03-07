  1. Inicio
Hondureña es deportada, su niño quedó a cargo de tío y murió por maltrato en Florida

HORRENDO: El menor presentaba 17 golpes en la cabeza y quemaduras; murió de un infarto porque el hondureño Samuel Antonio Maldonado no buscó atención médica

Samuel Antonio Maldonado Erazo fue detenido en el condado Escambia, Florida, y está acusado por la muerte de un sobrino que dejaron a su cargo.
Chip Simmons, sheriff del condado de Escambia, describió el caso como “horrendo y despreciable”.
La Oficina del Sheriff del Condado de Escambia anunció el viernes que Samuel Antonio Maldonado Erazo, de 28 años, enfrenta un cargo de homicidio involuntario por negligencia.
Sin embargo, han pedido que los cargos que se le presenten sean aún mayores debido a la forma inhumana en que murió el pequeño.
Las autoridades indicaron que el niño había quedado al cuidado de Maldonado Erazo, luego de que su madre y una tía fueran deportadas recientemente debido a su estatus migratorio irregular.
Paradójicamente, el acusado también se encuentra en Estados Unidos sin documentación legal.
“Estas lesiones y el abandono asociado contribuyeron a su muerte”, afirmó Simmons.
El menor fue trasladado a un hospital el miércoles tras una llamada al 911 por un paro cardíaco. Después del fallecimiento, las autoridades iniciaron de inmediato una investigación criminal.
Según la investigación preliminar, el miércoles el acusado no buscó atención médica para el niño, a pesar de que mostraba “signos de angustia extrema durante todo el día”.
En lugar de ello, lo llevó a trabajar con él a este lugar. El menor posteriormente se deterioró hasta sufrir un paro cardíaco.
La Oficina del Sheriff informó que trabaja en coordinación con la Oficina del Fiscal Estatal y la Oficina del Médico Forense para determinar si el cargo contra Maldonado Erazo debe ser elevado a un delito más grave.
“Continuamos investigando con la posibilidad de aumentar los cargos para responsabilizarlo plenamente por las lesiones, la muerte y el cuidado del menor”, señaló Simmons.
Maldonado Erazo permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Escambia. “Las lesiones del niño son difíciles de describir e incluso más difíciles de imaginar que alguien tenga que soportarlas”, expresó el sheriff. “El único consuelo que puedo pensar es que ya no sufre más”.
De acuerdo con el propietario de la vivienda, el acusado vivía en un cobertizo detrás de una casa en Brentco Road, en Cantonment, junto con varios niños.
