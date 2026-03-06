El día que la periodista Estefany Rodríguez apoyó a hondureño estafado por Facebook

En las vísperas de la Navidad del 2025, el hondureño Darwin Rivera se quedó a la deriva en Nashville y su historia trascendió gracias a la periodista colombiana Estefany Rodríguez, quien ahora enfrenta una situación legal tras ser detenida por ICE.
Desde 2022, Estefany Rodríguez forma parte del equipo de Nashville Noticias, un medio enfocado en informar a la comunidad hispana de la región. En ese espacio cubre diversos temas de interés social, entre ellos operativos migratorios, asuntos comunitarios y problemáticas que afectan a las familias latinas que viven en Tennessee.
El 2 de diciembre, fue alertada de un caso de estafa al hondureño Darwin Rivera, quien fue contactado por Facebook para ir a pintar una casa en Nashville.
A Rivera le ofrecieron hospedaje en un hotel por ir a pintar una casa. Al terminar su trabajo, la persona que lo contrató lo dejó abandonado sin pago e incluso viviendo en la calle.
Darwin recibió apoyo de una familia de Nashville, pero luego contactaron a Estefany, quien sacó el reportaje y contó la historia.
Darwin contó que en redes sociales una persona le ofreció un trabajo como pintor. Le afreció pagarle hotel y un pago total de 5,000 dólares.
Los primeros días, el ecuatoriano que lo contactó, le pagó hasta los viáticos al catracho, sin embargo, la última semana de noviembre el empleador desapareció sin explicación alguna.
El drama de Darwin aumentó porque su padre se enfermó debía viajar a Virginia.
La comunidad hondureña destacó la labor de Estefany, quien de forma desinteresada apoyó al hondureño, quien por cierto es ciudadano americano.
Estefany actualmente enfrente un proceso migratorio tras ser detenida por ICE cuando se dirigía al gimnasio con su esposo. Ella además de trabajar con Nashville Noticias, también labora con Univisión.