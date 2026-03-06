¿Quién es la periodista de Univisión detenida por ICE? Recién ayudó a hondureño

La periodista Estefany Rodríguez, integrante del medio Nashville Noticias y colaboradora de Univision 42 Nashville, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Nashville, Tennessee. ¿Quién es? Acá se los contamos.
Desde 2022, Stefany Rodríguez forma parte del equipo de Nashville Noticias, un medio enfocado en informar a la comunidad hispana de dicha región. En ese espacio cubre diversos temas de interés social, entre ellos operativos migratorios, asuntos comunitarios y problemáticas que afectan a las familias latinas que viven en Tennessee.
Estefany Rodríguez es licenciada en periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe, en Colombia, donde desarrolló parte de su carrera antes de migrar a Estados Unidos.
Nashville Noticias indicó que Estefany participa en contenidos relacionados con temas sociales, familiares, de salud y políticas migratorias.
De acuerdo con la información proporcionada por Nashville Noticias, la comunicadora se encontraba junto a su esposo frente a un gimnasio de la ciudad cuando ocurrió la intervención de los agentes de ICE.
El vehículo en el que se movilizaban estaba identificado como transporte de prensa. Sin embargo, fue interceptado por varios automóviles de los que descendieron hombres que posteriormente procedieron a detenerla.
Tras el procedimiento, Rodríguez fue trasladada a un centro de detención migratoria. Hasta el momento, no se han hecho públicos los motivos específicos que habrían llevado a las autoridades a realizar la captura.
En el comunicado oficial, Nashville Noticias explicó lo ocurrido y manifestó su expectativa de que el proceso legal se desarrolle conforme a la ley. El medio también señaló su esperanza de que la situación tenga una pronta resolución.
A inicio de diciembre del 2025, Estefany expuso el caso del hondureño Darwin Rivera, quien consiguió trabajo a través de Facebook, pero quedó a la deriva porque el contratista que lo había llevado a Nashville, nunca más le contestó y le quedó debiendo una considerable suma de dinero.
Darwin contó que en redes sociales una persona le ofreció un trabajo como pintor. Le afreció pagarle hotel y un pago total de 5,000 dólares. El caso se viralizó gracias a la astucia con que Estefany contó esta historia.