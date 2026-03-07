Flick ya conoce la primera venta del Barcelona en verano pese a ser de los mejores

En el Barcelona no pierden tiempo de cara a la próxima temporada y ya trabajan tanto en las salidas o en los fichajes que pueden llegar. Hansi Flick ya sabe cuál será la primera venta de verano a pesar de ser de los mejores del mundo.
La planificación del mercado de verano ya ha comenzado en el Barça, y una de las primeras decisiones importantes parece estar prácticamente tomada en forma de salida, según informa el diario catalán El Nacional.
El entrenador Hansi Flick es consciente de que el club deberá equilibrar la plantilla y también las cuentas, lo que obliga a valorar algunas ventas incluso cuando se trata de jugadores con gran potencial y con un futuro muy interesante.
El Barcelona se moverá en la ventana del mercado veraniego, tratando de dar salidas a futbolistas que ya tienen las maletas hechas, pero otros que sorprenden con su futuro lejos del Camp Nou.
El futbolista ha desaparecido bajo las órdenes de Hansi Flick, quien lo había empezado a usar, pero ahora no entra en sus planes. Ha jugado muy poco pese a tener un contrato de varias temporadas.
En este contexto aparece el nombre de Roony Bardghji, uno de los jóvenes más prometedores del panorama europeo y un futbolista que en el club consideran uno de los talentos emergentes con mayor proyección, pero que, sin embargo, no tiene espacio en la plantilla del Barcelona.
Roony Bardghji es un talento único que no tiene hueco en el equipo de Hansi Flick. El principal problema para el joven sueco en el Barça no está relacionado con su calidad, sino con la competencia directa en su posición.
El extremo sueco ocupa una zona del campo que ya tiene un dueño muy claro en el equipo. Ese puesto lo ocupa Lamine Yamal, una de las grandes estrellas del proyecto azulgrana. Su presencia hace muy difícil que otros jugadores puedan tener continuidad en esa demarcación, ya que apenas va a tener descanso.
En el cuerpo técnico del Barcelona reconocen el talento de Bardghji, pero también saben que ofrecerle los minutos que necesita para seguir creciendo sería complicado en la actual plantilla.
Por eso, dentro de la dirección deportiva del FC Barcelona se considera que una venta podría ser la solución más lógica tanto para el jugador como para el club.
Bardghji ha ido desapareciendo paulatinamente en las últimas semanas. Al sueco de origen sirio le toca de cerca su ‘incompatibilidad’ con Lamine. Flick ha hecho un par de probaturas con Roony en el extremo izquierdo. Pero no parece el sitio en el que se sienta más cómodo.
Los números reflejan la poca participación de Bardghji. Sólo ha jugado 529 minutos. No participó en 16 de los 35 partidos en los que estuvo disponible. Y, en los 19 que tuvo minutos, en diez de ellos su participación no llegó al cuarto de hora. Demasiado poco para un futbolista de 20 años que necesita continuidad.
Ahí se abre una primera incógnita respecto a su futuro. Bardghji tiene contrato hasta 2029 y el Barça, aunque haya jugado poco, le ha puesto en el escaparate. En verano, tendrá que tomar una decisión y Flick cree que su venta es lo ideal.
Varios equipos de la Premier League han mostrado interés en Roony Bardghji. En el Barça creen que una oferta cercana a los 25 millones de euros podría llegar durante el mercado de verano. Si esa cifra se confirma, el club estaría dispuesto a aceptar la operación.
La cantidad permitiría obtener un ingreso importante por un futbolista que, de momento, no tiene un papel especialmente importante dentro de la plantilla de Hansi Flick.