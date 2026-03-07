Flick ya conoce la primera venta del Barcelona en verano pese a ser de los mejores

Los números reflejan la poca participación de Bardghji. Sólo ha jugado 529 minutos. No participó en 16 de los 35 partidos en los que estuvo disponible. Y, en los 19 que tuvo minutos, en diez de ellos su participación no llegó al cuarto de hora. Demasiado poco para un futbolista de 20 años que necesita continuidad.