Así estuvo el concierto de Bad Bunny en Asia con show en Tokio

El puertorriqueño Bad Bunny vivió un momento histórico este sábado en Tokio: Spotify le entregó 29 placas correspondientes a sus canciones con más de 1 billón de reproducciones, un reconocimiento que celebró en medio de su primer concierto en Asia, como parte de la serie Spotify Billions Club Live.
Bad Bunny, de 31 años, recibió las placas en un acto oficial previo al show. Cada reconocimiento simboliza uno de los 29 temas que superaron los mil millones de streams, consolidando al artista como uno de los más escuchados del mundo.
El velódromo Tipstar Dome de Chiba se apagó unos segundos antes de las 19:30 horas para dar inicio a su espectáculo íntimo de una hora y media.
La apertura estuvo a cargo de EoO, seguida de Me Porto Bonito, generando los primeros saltos y cantos del público, compuesto por japoneses y latinoamericanos.
Durante Safaera, Arcángel y Ñengo Flow hicieron una aparición inesperada, elevando la euforia del público. A continuación sonaron Dakiti y Tití Me Preguntó, mientras Bad Bunny interactuaba constantemente con los fans.
El tono del concierto cambió con Yonaguni, tema inspirado en una pequeña isla japonesa. El público conocía la letra en japonés, y Bad Bunny, emocionado, abrió los brazos mientras los fans completaban la canción.
El artista sorprendió con una versión exclusiva de Mía, reinterpretada con tambores, timbales y bongós que mezclaban salsa y ritmos latinos. Más tarde, Callaíta y Nueva York mantuvieron la energía hasta el final del show.
El concierto culminó con el tema que da nombre a su último álbum, premiado con el Grammy a mejor disco del año, el primero en español en recibirlo. Bad Bunny cerró pidiendo a los fans que dejaran los móviles y disfrutaran el momento.
La presentación del boricua fue todo un éxito marcando un hito más en su carrera musical.