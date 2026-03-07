Kim Hyun Joong habla de la controversia que frenó su carrera

Durante la entrevista, el artista recordó el caso legal que lo involucró con su entonces pareja en 2014. Kim Hyun Joong habló abiertamente sobre el caso de agresión inicial, aclarando que la situación involucró unos empujones que, bajo los términos de la ley surcoreana, fueron catalogados directamente como una agresión, lo que lo llevó a pagar una multa de cinco millones de wones.