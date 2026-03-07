Kim Hyun Joong habla de la controversia que frenó su carrera

El actor y cantante surcoreano Kim Hyun Joong habló por primera vez con mayor detalle sobre la batalla legal que marcó su carrera durante una entrevista publicada el 27 de febrero en el canal de YouTube B-Grade Studio.
En la conversación, el artista reflexionó sobre el proceso judicial que lo mantuvo alejado de los escenarios y las pantallas durante varios años, justo cuando atravesaba uno de los momentos de mayor popularidad.
Kim Hyun Joong alcanzó fama internacional por su papel como Yoon Ji Hoo en el drama Boys Over Flowers (2009), una de las producciones más influyentes del fenómeno cultural conocido como Hallyu o “ola coreana”. Además de su carrera como actor, también fue líder del grupo musical SS501, con el que consolidó una base de seguidores en distintos países de Asia.
Durante la entrevista, el artista recordó el caso legal que lo involucró con su entonces pareja en 2014. Kim Hyun Joong habló abiertamente sobre el caso de agresión inicial, aclarando que la situación involucró unos empujones que, bajo los términos de la ley surcoreana, fueron catalogados directamente como una agresión, lo que lo llevó a pagar una multa de cinco millones de wones.
La controversia creció cuando su expareja presentó posteriormente una demanda civil en la que solicitaba una indemnización. Tras varios años de procesos y apelaciones, los tribunales resolvieron aspectos clave del caso. Recordó que los registros legales de las apelaciones finales demostraron la inocencia del cantante en los cargos más graves, , como las relacionadas con fraude o chantaje.
El ídolo lamentó que el proceso judicial tomará tanto tiempo en resolverse y que, hasta el día de hoy, gran parte del público general continúa ignorando que el veredicto final lo declaró inocente de las acusaciones.
Aun así, el artista afirmó que entiende la presión que conlleva la vida pública y aseguró que intenta ver la experiencia como una etapa de aprendizaje personal y profesional.
Durante la entrevista también anunció próximos conciertos programados para la primera semana de marzo, con los que busca retomar de forma activa su carrera musical y su presencia en los escenarios.
El proyecto actoral más reciente de Kim Hyun Joong es la miniserie japonesa "The Time Without Her" (también conocida como A Girlfriend's Time), producida por Nagoya TV. Este drama de cuatro episodios, donde interpreta a Cha Eun-tae, se lanzó a principios de 2025.
El regreso de Kim Hyun Joong genera expectativa entre seguidores de la cultura pop surcoreana, en un contexto donde la industria del entretenimiento suele reaccionar con cautela ante controversias públicas.