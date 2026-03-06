Harry Styles estrena Kiss All the Time. Disco, Occasionally

Harry Styles regresa a la música con Kiss All the Time. Disco, Occasionally, su primer álbum en casi cuatro años. El proyecto marca una nueva etapa en la carrera del artista británico, quien apuesta por una propuesta creativa que prioriza la autenticidad, la alegría y la experimentación musical.
En esta nueva producción, Styles deja de lado la preocupación por mantener una imagen perfecta y se inclina por una expresión artística más libre. El cantante combina introspección con un enfoque lúdico que refleja confianza y una actitud relajada frente a su evolución como artista.
La promoción del álbum también ha seguido una línea poco convencional. En lugar de apostar por una estrategia tradicional, Styles ha participado en eventos y actividades que reflejan el tono festivo del disco, incluyendo fiestas temáticas de estilo disco en distintas ciudades del mundo, además de entrevistas informales y encuentros con seguidores.
La semana pasada, el cantante se presentó en los Brit Awards, donde interpretó “Aperture”, el primer sencillo del nuevo álbum.
Para celebrar el lanzamiento de Kiss All the Time. Disco, Occasionally, Harry Styles presentará el álbum completo en un concierto especial en Co-op Live Manchester.
Lista de canciones del álbum: Aperture, American Girls, Ready, Set, Go, Can You Hear It Yet?, Back to Flavor, The Waiting Game, Season 2: Weight Loss, Roses on the Way, Pop, Don’t Dance Anymore, Paint by Numbers, y Carla’s Song.
El segundo sencillo del disco es American Girls. En enero lanzó Aperture con todo y video.
El álbum se presenta como una propuesta vibrante dentro de su discografía y un nuevo capítulo en la evolución artística del cantante.