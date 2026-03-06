Así disfrutaron los sampedranos el show de Los Iracundos y Germaín de la Fuente

Parejas, familias y grupos de amigos asistieron el pasado jueves 5 de marzo al concierto que ofrecieron Los Iracundos, y el invitado especial de la noche, Germaín de la Fuente, en el Colegio de Ingenieros Civiles de San Pedro Sula.
Sus seguidores de antaño, así como nuevas generaciones, dijeron presente en el show que ofrecieron los uruguayos y el artista chileno.
El primero en salir al escenario fue Germaín de la Fuente, el vocalista histórico del grupo chileno "Los Ángeles Negros".
El artista chileno desmotró que con el paso del tiempo su increíble voz aún sigue intacta. E interpretó grandes éxitos de Los Ángeles Negros como "Murió la flor", "Debut y despedida", "Como quisiera decirte", entre otros.
Uno de los momentos más emotivos de la velada fue cuando Germaín bajó del escenario para cantar de cerca con sus seguidores.
Después de la magnífica presentación de Germaín de la Fuente, llegó el turno de Los Iracundos.
La agrupación uruguaya, liderados por su vocalista Christian Izquierdo, deleitó al público sampedrano con grandes clásicos de la música romántica latinoamericana.
Los asistentes grabaron y capturaron cada momento, en una atmósfera llena de romanticismo.
Los Iracundos cautivaron con temas inolvidables como "Tú con él", "Las puertas del olvido", "Va cayendo una lágrima", "Apróntante a vivir", entre otros.
En la imagen: Richard La Nasa, baterista de la agrupación.
Elizabeth Pineda y Riben Rivera.
Jorge Mejía y Jacqueline Rivera
Mirta Elena Wills con Mirta Linares.
Vanessa Aguilar y Mercy Cortéz.
Katherine Figueroa y Orfelia López.
Merary Pérez y Gabriel Rodríguez.
Marcia Meza y Fabián Ramírez.
Raúl Galdámez y Marvin Mancía.
Cristina Díaz y Elizabeth Pineda.
Andrea Martínez con Eleany Peraza e Irma Cárcamo.
Doris de Muñoz con José Luis Muñoz, Ruth Arita y Andrea Muñoz.
William Zamora y Linda Amador.