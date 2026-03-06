  1. Inicio
Así disfrutaron los sampedranos el show de Los Iracundos y Germaín de la Fuente

El concierto se realizó en el Colegio de Ingenieros Civiles de San Pedro Sula.

  • Actualizado: 06 de marzo de 2026 a las 10:47 -
  • Daniela Ramos
Parejas, familias y grupos de amigos asistieron el pasado jueves 5 de marzo al concierto que ofrecieron Los Iracundos, y el invitado especial de la noche, Germaín de la Fuente, en el Colegio de Ingenieros Civiles de San Pedro Sula.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Sus seguidores de antaño, así como nuevas generaciones, dijeron presente en el show que ofrecieron los uruguayos y el artista chileno.

Fotos: Héctor Emilio Paz.
El primero en salir al escenario fue Germaín de la Fuente, el vocalista histórico del grupo chileno "Los Ángeles Negros".

Fotos: Héctor Emilio Paz.
El artista chileno desmotró que con el paso del tiempo su increíble voz aún sigue intacta. E interpretó grandes éxitos de Los Ángeles Negros como "Murió la flor", "Debut y despedida", "Como quisiera decirte", entre otros.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Uno de los momentos más emotivos de la velada fue cuando Germaín bajó del escenario para cantar de cerca con sus seguidores.

Fotos: Héctor Emilio Paz.
Después de la magnífica presentación de Germaín de la Fuente, llegó el turno de Los Iracundos.

Fotos: Héctor Emilio Paz.
La agrupación uruguaya, liderados por su vocalista Christian Izquierdo, deleitó al público sampedrano con grandes clásicos de la música romántica latinoamericana.

Fotos: Héctor Emilio Paz.
Los asistentes grabaron y capturaron cada momento, en una atmósfera llena de romanticismo.

Fotos: Héctor Emilio Paz.
Los Iracundos cautivaron con temas inolvidables como "Tú con él", "Las puertas del olvido", "Va cayendo una lágrima", "Apróntante a vivir", entre otros.

En la imagen: Richard La Nasa, baterista de la agrupación.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Elizabeth Pineda y Riben Rivera.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Jorge Mejía y Jacqueline Rivera

Fotos: Héctor Emilio Paz.
Mirta Elena Wills con Mirta Linares.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Vanessa Aguilar y Mercy Cortéz.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Katherine Figueroa y Orfelia López.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Merary Pérez y Gabriel Rodríguez.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Marcia Meza y Fabián Ramírez.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Raúl Galdámez y Marvin Mancía.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Cristina Díaz y Elizabeth Pineda.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Andrea Martínez con Eleany Peraza e Irma Cárcamo.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Doris de Muñoz con José Luis Muñoz, Ruth Arita y Andrea Muñoz.

Fotos: Héctor Emilio Paz.
William Zamora y Linda Amador.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
