"Tranquila, mamá, ya me van a dar 40 horas": Hondureño antes de morir en España

Axel Hernández a sus 20 años era muy maduro, su madre Glenda lo describe como un hijo ejemplar. El jueves 5 de marzo murió atropellado en España.
El jueves 5 de marzo, Axel se dirigía a su trabajo cuando fue atropellado por una motocicleta en Cornellá en Barcelona, España. Su caso ha sacudido a la comunidad hondureña que radica en la Madre Patria.
Su madre, Glenda Torres, compartió con el influencer Julio Tróchez cómo fueron los últimos minutos del menor de sus tres hijos.
“Él salió de la casa y me dijo: ‘¿Verdad que tenés un hijo bien guapo?’ y yo le respondí que sí”, contó Torres.
“Él me abrazó y me dijo que no me preocupara, que ya le iban a dar 40 horas en el trabajo”, relató la madre de Axel Calderón.
La intención de Axel era que su mamá no se agobiara porque tiene varios días sin conseguir trabajo.
"Yo le dije que los gastos seguían, que yo quería trabajar porque no quería que él tuviera toda esa carga", aseguró durante la entrevista.
Axel se encontraba en España desde que tenía 15 años. Sus otros dos hermanos mayores viven en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
"Mi hijo era amoroso, él se estaba despidiendo y yo no sabía de haberlo sabido, le hubiera dado un abrazo más fuerte", dijo entre lágrimas la devastada madre de Axel.
Glenda estuvo en el lugar donde murió su hijo, pero no lo reconoció. Llamó a varios amigos y tuvo una corazonada cuando comenzó a marcarle a su hijo y este no le contestó.
Glenda busca los medios para repatriar el cuerpo de Axel a San Pedro Sula. La cuenta a su nombre es en Caixabank y Bizum.
"Mis otros dos hijos quieren despedirse de él. Yo no tengo dinero y por eso estoy pidiendo ayuda", puntualizó la madre.