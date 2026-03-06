  1. Inicio
Air Supply: cómo lucen hoy Russell Hitchcock y Graham Russell

Russell Hitchcock y Graham Russell siguen activos con Air Supply. Así lucen hoy los cantantes del icónico dúo del soft rock que se presentarán este sábado en Tegucigalpa.

  • Actualizado: 06 de marzo de 2026 a las 10:31 -
  • Redacción web
Russell Hitchcock nació el 15 de junio de 1949 en Melbourne, Australia, y Graham Russell el 11 de junio de 1950 en Sherwood, Nottingham, Inglaterra.

 Foto Instagram Air Supply
Se conocieron en 1975 durante los ensayos del musical Jesucristo Superstar en Sídney y ese mismo año debutaron como dúo bajo el nombre Air Supply.

Foto Instagram Air Supply
Deciden formar un dúo y comienzan a presentarse en pequeños escenarios de Melbourne. Su discografía incluye 12 álbumes de estudio, lanzados entre 1976 y 2010, con éxitos que marcaron la historia del soft rock.

 Foto Instagram Air Supply
Aquí un repaso de sus discos más importantes: Air Supply, 1976 Debut, éxito moderado en Australia.The Whole Thing’s Started, 1977, fue su primer reconocimiento internacional. Le siguió Love & Other Bruises en 1977. Una compilación para el mercado estadounidense. Life Support, 1979, incluye “Lost in Love”, que luego sería un hit mundial. The One That You Love, 1981, contiene el sencillo homónimo que llegó al #1 en Billboard.

 Foto Instagram Air Supply
Como parte de su discografía destaca también Now and Forever, 1982 .Consolidación en el mercado internacional. El Air Supply (Greatest Hits) de 1983 fue un recopilatorio con sus mayores éxitos. Hearts in Motion de 1986 fue de sus últimos grandes hits en los 80. Con The Vanishing Race, 1993, Air Supply regresó con baladas más maduras. Con Across the Concrete Sky de 2003 fue lanzado con un sonido renovado para nuevas audiencias. En 2010, lanzan Mumbo Jumbo su último álbum de estudio hasta la fecha.

 Foto Instagram Air Supply
Cómo lucen hoy: Russell Hitchcock: mantiene su característica voz aguda y un estilo clásico, con cabello blanco y presencia elegante.

 Foto Instagram Air Supply
Graham Russell: continúa como guitarrista y compositor, con imagen sobria y energía en escena.

 Foto Instagram Air Supply
Vigencia y legado: A pesar de los años, Air Supply sigue girando por el mundo con gran éxito. Sus canciones son parte del repertorio romántico universal y continúan sonando en radios y plataformas digitales.

 Foto Instagram Air Supply
Air Supply nació en 1975 y desde entonces ha lanzado más de una docena de álbumes que marcaron generaciones. Hitchcock y Russell, hoy septuagenarios, siguen vigentes y se preparan para presentarse en Honduras el 7 de marzo de 2026 en el Coliseo Nacional de Ingenieros de Tegucigalpa, con boletos disponibles en eticket.

 Foto Instagram Air Supply
Hitchcock y Russell, hoy septuagenarios, siguen vigentes y se preparan para presentarse en Honduras el 7 de marzo de 2026 en el Coliseo Nacional de Ingenieros de Tegucigalpa, con boletos disponibles en eticket.

 Foto Instagram Air Supply
