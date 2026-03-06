Air Supply: cómo lucen hoy Russell Hitchcock y Graham Russell

Como parte de su discografía destaca también Now and Forever, 1982 .Consolidación en el mercado internacional. El Air Supply (Greatest Hits) de 1983 fue un recopilatorio con sus mayores éxitos. Hearts in Motion de 1986 fue de sus últimos grandes hits en los 80. Con The Vanishing Race, 1993, Air Supply regresó con baladas más maduras. Con Across the Concrete Sky de 2003 fue lanzado con un sonido renovado para nuevas audiencias. En 2010, lanzan Mumbo Jumbo su último álbum de estudio hasta la fecha.