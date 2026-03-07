Asfura y Bukele, entre los primeros en llegar a la cumbre de Trump en Miami

La cumbre denominada “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arrancó este sábado en Miami, Florida, con la llegada paulatina de doce líderes latinoamericanos invitados al encuentro. La reunión se desarrolla en el Trump National Doral Miami, un exclusivo resort con campo de golf propiedad del mandatario estadounidense.
Los primeros en arribar al recinto fueron el presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo la próxima semana; la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar; y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quienes fueron recibidos en el complejo donde se desarrolla el encuentro diplomático.
Minutos después continuó el desfile de mandatarios con la llegada del jefe de Estado de El Salvador, Nayib Bukele, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa; y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves. A ellos se sumaron posteriormente el presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader; el presidente de Guyana, Irfaan Ali; y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.
Tras el saludo protocolario entre los líderes latinoamericanos, el anfitrión Donald Trump ofreció un discurso ante los asistentes para abordar la agenda del encuentro, centrada en seguridad regional, cooperación económica y estrategias para enfrentar al crimen organizado y la migración irregular en el hemisferio.
Sin embargo, la participación del mandatario estadounidense será breve. Trump acortará su presencia en la cumbre para trasladarse posteriormente a la base aérea de Dover, en Delaware, donde se espera la llegada de los cuerpos de seis militares estadounidenses fallecidos en la guerra con Irán.
Como parte de la agenda, los mandatarios latinoamericanos también sostendrán un almuerzo de trabajo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el que se prevé discutir acciones conjuntas contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la cooperación regional.
La cumbre se desarrolla sin la presencia de líderes progresistas de las principales economías de América Latina.
El llamado “Escudo de las Américas” surge además como una especie de foro paralelo a la tradicional Cumbre de las Américas, creada en 1994 para reunir a los jefes de Estado del continente, pero que en los últimos años ha enfrentado tensiones políticas entre los países miembros.
Gobiernos como los de Brasil, México y Colombia no fueron invitados al encuentro, lo que ha generado debate sobre el carácter ideológico del evento.
La reunión en Miami se celebra en medio de un contexto internacional complejo, marcado por el conflicto con Irán y por la creciente competencia geopolítica con China en América Latina.
Washington busca reforzar su influencia en la región frente al avance económico del gigante asiático.
Con la llegada de los mandatarios y el inicio de las conversaciones, la cumbre pretende consolidar una alianza de gobiernos afines a Estados Unidos y coordinar estrategias comunes para la seguridad y el desarrollo del hemisferio.