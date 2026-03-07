Asfura y Bukele, entre los primeros en llegar a la cumbre de Trump en Miami

Minutos después continuó el desfile de mandatarios con la llegada del jefe de Estado de El Salvador, Nayib Bukele, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa; y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves. A ellos se sumaron posteriormente el presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader; el presidente de Guyana, Irfaan Ali; y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.