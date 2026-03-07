  1. Inicio
Así ocurrió la muerte de Nahomy Gálvez en Tegucigalpa: fue sacada de su casa en pijama

Revelan detalles sobre la muerte de Nahomy Gálvez, hallada con impactos de bala en la colonia Sagastume de Tegucigalpa

La muerte de Nahomi Azucena Gálvez ha causado consternación en Tegucigalpa, luego de que su cuerpo fuera encontrado sin vida la madrugada del miércoles 4 de marzo en la colonia Sagastume, cerca de la Villa Campesina.

La joven fue hallada tendida boca arriba a un lado de la carretera vieja a Olancho, con dos impactos de bala.

De acuerdo con versiones preliminares, Nahomi habría sido sacada de su vivienda por personas desconocidas durante la madrugada. Horas después, su cuerpo fue abandonado en la zona, lo que generó alarma entre vecinos que alertaron a las autoridades.

Al momento del hallazgo, la joven vestía una camisa negra parcialmente levantada, un pantalón azul con dibujos y sandalias tipo "sapos" de color rosa.

El cuerpo de la joven quedó tendido sobre el pavimento, una escena que rápidamente atrajo a curiosos y residentes del sector.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar el área y resguardar posibles evidencias. Posteriormente, personal del Ministerio Público y del departamento de Medicina Forense realizaron el levantamiento cadavérico y trasladaron el cuerpo a la morgue capitalina.

En un inicio, la joven no portaba documentos de identificación, lo que dificultó su reconocimiento. Fue hasta el viernes 6 de marzo que autoridades forenses confirmaron oficialmente su identidad como Nahomi Azucena Gálvez.

Mientras las investigaciones continúan, la policía indicó que se trabaja en esclarecer las circunstancias del crimen y en identificar a los responsables de la muerte de la joven.

En redes sociales, amigos y conocidos han expresado su dolor por la tragedia. Las muestras de tristeza también se han multiplicado al recordar uno de sus últimos mensajes publicados en TikTok, donde escribió: “La vida solo debería de tratarse de amor y ya”.

A Nahomi Gálvez muchos la recuerdan como una joven alegre, cariñosa y cercana con quienes la rodeaban.

