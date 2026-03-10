Estas zonas de Honduras no tendrán energía este miércoles 11 de marzo

En el municipio de Namasigue, Choluteca, la suspensión del servicio está prevista de 08:00 de la mañana a 02:00 de la tarde, afectando sectores como Yolorán, Cacao Colón, Las Hormigas, Los Chorros, Piedra Parada, Las Marías, Tres Piedras, Tierra Hueca, Azacualpa, Villanueva, Nueva Concepción, Agua Caliente, Quebrada Honda, Camaronera El Faro, Ojo de Agua, El Gramal, municipio de El Triunfo, El Ángel, El Cahuano, colonia Araujo, Hacienda Las Hormigas, Cerro Masila, La Corteza, Los Laureles, colonia Santa Marta, Dos Quebradas, El Limón, La Cayuya, Guasaule, Soní, El Cedral, colonia Nueva Suyapa, barrios San Miguel #1 y #2, barrio El Tololo, barrio Brisas del Río Guale, Santa Rosa, San José, barrio El Cedrito, colonia Bellos Horizontes, Dos Cerros, Los Garrobos, Calpules, Santa María, colonia 27 de Mayo, Cuatro Esquinas, Nance Dulce, El Terrero, Las Pintadas, Guasimal #1 y #2, colonia Santa Lucía, El Perico, San Buenaventura, Las Chácaras, Santa Teresa, El Porvenir, Río Grande, La Libertad, El Pacón, La Montaña, La Joya, Las Vueltas, Cerro Colorado, Tierras Coloradas, Santa Ana, San Benito Viejo, San Benito Nuevo y El Estribo, además de zonas aledañas.