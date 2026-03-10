Estas zonas de Honduras no tendrán energía este miércoles 11 de marzo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este miércoles 11 de marzo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos siete horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el municipio de Namasigue, Choluteca, la suspensión del servicio está prevista de 08:00 de la mañana a 02:00 de la tarde, afectando sectores como Yolorán, Cacao Colón, Las Hormigas, Los Chorros, Piedra Parada, Las Marías, Tres Piedras, Tierra Hueca, Azacualpa, Villanueva, Nueva Concepción, Agua Caliente, Quebrada Honda, Camaronera El Faro, Ojo de Agua, El Gramal, municipio de El Triunfo, El Ángel, El Cahuano, colonia Araujo, Hacienda Las Hormigas, Cerro Masila, La Corteza, Los Laureles, colonia Santa Marta, Dos Quebradas, El Limón, La Cayuya, Guasaule, Soní, El Cedral, colonia Nueva Suyapa, barrios San Miguel #1 y #2, barrio El Tololo, barrio Brisas del Río Guale, Santa Rosa, San José, barrio El Cedrito, colonia Bellos Horizontes, Dos Cerros, Los Garrobos, Calpules, Santa María, colonia 27 de Mayo, Cuatro Esquinas, Nance Dulce, El Terrero, Las Pintadas, Guasimal #1 y #2, colonia Santa Lucía, El Perico, San Buenaventura, Las Chácaras, Santa Teresa, El Porvenir, Río Grande, La Libertad, El Pacón, La Montaña, La Joya, Las Vueltas, Cerro Colorado, Tierras Coloradas, Santa Ana, San Benito Viejo, San Benito Nuevo y El Estribo, además de zonas aledañas.
De igual forma, en La Venta del Sur, Francisco Morazán, se reporta interrupción del servicio eléctrico entre 09:00 de la mañana y 04:00 de la tarde, impactando comunidades como La Venta del Sur, El Ocotal, Ocotal Viejo, El Portillo del Lobo, Opimuca, La Cañada, La Ceiba, Los Tanquitos, El Mirador, caserío El Vino, El Calvario, Los Chorritos, Montegrande, El Alto, La Herradura y San Nicolás, así como sectores cercanos.
En el departamento de Olancho, específicamente en Nueva Palestina, los cortes se registrarán de 10:00 de la mañana a 02:00 de la tarde en comunidades como Arenas Blancas, Hidroeléctrica Guineo, Palestina, además de sectores de Apacilagua, Aguas Preciosas, Nueva Danlí, Brisas, El Rosario, Nueva Choluteca, Fraternidad, El Encanto y Samaria.
Asimismo, en La Lima, Cortés, el servicio eléctrico será suspendido de 09:00 de la mañana a 03:00 de la tarde, afectando zonas como colonia Tela, colonia Los Pinos, Chulavista, barrio Italiano, colonia Caimán, Alpha, Cuerpo de Bomberos, FHIA, barrio Cementerio, colonia Sula, barrio Centro Sur, escuela Esteban Mendoza, Maprosa, Zona Americana, hospital La Lima Medical Center, residencial Río Tinto, residencial Riveralta y hospital del Valle La Lima.
Mientras tanto, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, la interrupción también se desarrollará de 09:00 de la mañana a 03:00 de la tarde, afectando comunidades como La Caja, Terrerito, La Quesera, Tocorrostique, La Danta, la bomba de agua de campamentos de ENEE, Granja Avícola Olivia, Granja Avícola San Antonio, Granja Avícola El Ocote, El Zapote, La Cañada, El Obo, El Bejuco, Santa Cruz de Yojoa, San Antonio de Trojes, San José de Cordoncilio, Granja Avícola La Modelo I y II, oficina EEH, La Ceibita y La Jagua.
Finalmente, en aldea El Marañón, Villanueva, los cortes están programados de 09:00 de la mañana a 03:00 de la tarde, abarcando sectores como colonia Bendición de Dios, colonia Luis García Bustamante, colonia Los Castaños I, II y III etapa, colonia Las Colinas, colonia Nueva Samaritana, colonia Nuevo Renacer, colonia Gran Bretaña, colonia Santa Eduviges, colonia El Corozal I y II, colonia Brisas del Calán, colonia El Calán, colonia España, aldea El Calán y aldea El Marañón.