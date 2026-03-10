Lo que deben saber los abonados sobre la amnistía de la Enee

La meta de la Enee en 2025 era beneficiar a 500,000 abonados mediante la amnistía y generar un impacto de alrededor de 5,200 millones de lempiras en recuperación de deuda; sin embargo, el objetivo no se cumplió. Usuarios han manifestado en redes sociales que, al acudir a las oficinas de atención al cliente para consultar sobre aumentos en su factura, en muchas ocasiones se les sugiere únicamente realizar un arreglo de pago, en lugar de enviar técnicos para verificar las causas del incremento en el consumo.