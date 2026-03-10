Lo que deben saber los abonados sobre la amnistía de la Enee

Los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) parecen desconocer que existe una amnistía que libera del pago de multas, recargos e intereses por mora en deudas acumuladas hasta diciembre de 2025 hacia atrás. Este beneficio, aprobado por el Congreso Nacional dentro de un paquete de amnistías, está vigente desde febrero y tendrá una duración de tres meses.
Pese al alto índice de abonados morosos, a las repetidas amnistías y a las expectativas de las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), el beneficio parece no tener mayor impacto entre los usuarios. Expertos señalan que la baja participación podría estar relacionada con la falta de campañas de promoción por parte de la estatal.
La Enee arrastra una mora de 17,600 millones de lempiras, representada por 400,000 clientes a nivel nacional, según datos hasta mediados de 2025. A esta cifra se suman los abonados que no cuentan con contador y tampoco pagan consumo promediado, lo que incrementa las pérdidas técnicas y no técnicas de la empresa estatal.
Durante la amnistía aplicada en 2024, entre febrero y julio, 24,451 abonados se acogieron al beneficio, lo que permitió recaudar 871.3 millones de lempiras, mientras que 675.2 millones fueron exonerados en concepto de multas, recargos e intereses. Cabe destacar que la amnistía fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2024, por lo que estuvo vigente prácticamente durante todo el año; sin embargo, su impacto fue limitado.
En ese mismo año, 22,752 abonados acumularon moras de 30, 60 y 90 días, que totalizan 95 millones de lempiras. Desde 2015, la mora de los clientes de la Enee pasó de 4,342.2 millones de lempiras a 16,962.4 millones en 2024, lo que refleja un crecimiento sostenido de la deuda de los abonados.
Expertos señalan que muchos usuarios desconocen el beneficio, mientras que otros optan por no acogerse debido a que argumentan altos costos de energía, aumentos mensuales o un servicio deficiente. Samuel Rodríguez, experto en temas de energía, sostiene que la Enee debe contactar directamente a los abonados morosos para informarles sobre la amnistía, de manera similar a las estrategias que utilizan los bancos a través de sus departamentos de cobranza.
La meta de la Enee en 2025 era beneficiar a 500,000 abonados mediante la amnistía y generar un impacto de alrededor de 5,200 millones de lempiras en recuperación de deuda; sin embargo, el objetivo no se cumplió. Usuarios han manifestado en redes sociales que, al acudir a las oficinas de atención al cliente para consultar sobre aumentos en su factura, en muchas ocasiones se les sugiere únicamente realizar un arreglo de pago, en lugar de enviar técnicos para verificar las causas del incremento en el consumo.
Para aplicar a la amnistía, los abonados deben acudir a cualquiera de las oficinas de atención al cliente de la Enee, presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) y su código de cliente. El programa permite planes de pago de hasta 36 meses, con una prima inicial del 10 %. La amnistía aplica tanto para personas naturales como jurídicas.
Los canales oficiales de información de la Enee son la línea 118 y el WhatsApp 9440-1515. La institución recuerda que el personal que realiza labores en campo debe portar identificación oficial.