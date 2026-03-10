Giro con nuevo DT del Real Madrid: destapan al sorpresivo sustituto de Arbeloa

Giro inesperado: destapan sorpresivo técnico para sustituir a Arbeloa en el Real Madrid y la fecha en la que llegaría.
Surgen noticias en el entorno del Real Madrid. Sorpresa con el nuevo candidato a DT para sustituir a Arbeloa.
El puesto de Arbeloa en el banquillo del Real Madrid sigue estando en juego y desde que tomó el puesto, se habla de los nombres que tienen sobre la mesa.
El equipo blanco no pasa su mejor momento. Las múltiples bajas de figuras han obligado al entrenador español a hacer uso de algunos canteranos y en tramos de este semestre sufrió dolorosas derrotas.
La sorpresiva salida de Xabi Alonso dejó al club con incertidumbre y con la llegada de Arbeloa, las cosas parecen seguir en la misma línea: un equipo que deja dudas.
Es por ello que Florentino Pérez ya está analizando opciones y desde Europa ya han sacado a la luz a varios candidatos.
Uno de los que más ha sonado es el alemán Jurgen Klopp, quien actualmente se encuentra sin equipo y quien lideró al Liverpool en Inglaterra durante varias temporadas.
Sin embargo, su agente Marc Kosicke fue contundente: "No hay necesidad de responder a preguntas sobre asuntos que son solo rumores. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros en este momento".
Ahora, desde ESPN Estados Unidos han revelado al sorpresivo nuevo candidato en el Real Madrid para llegar a sustituir a Álvaro Arbeloa en el banquillo.
Y desde los medios europeos tienen reportes que el nuevo técnico del Real Madrid primero dirigirá en el Mundial 2026. Entre los detalles indican que es una de las principales opciones entre los candidatos.
Hablamos del técnico argentino Mauricio Pochettino, entrenador que actualmente dirige a la Selección de Estados Unidos y que se está preparando para encarar la Copa del Mundo de este año.
ESPN señala que Mauricio Pochettino es de los principales candidatos al puesto. Todo indica que después del Mundial 2026 habrá noticias sobre el sudamericano y los blancos.
"Según informan, el Madrid está evaluando quien pueda liderar el proyecto deportivo y el estratega argentino es de los nombres más valorados por Florentino Pérez", agregan.
Y detallan que "Pochettino es uno de los entrenadores mejor considerados por el presidente Florentino Pérez".
Es así como el nombre de Pochettino se suma a la lista de candidatos para sustituir a Arbeloa - que continuaría en lo que resta de la temporada - y de concretarse un posible fichaje, se daría después del Mundial 2026.
El proceso del sudamericano con la Selección de Estados Unidos ha sido duramente criticado, pero su paso por Europa no pasó por desapercibido tras haber dirigido al Southampton, Tottenham y Chelsea. También tuvo un paso por la Ligue 1 francesa al frente del PSG y en LaLiga de España al frente del Espanyol de Barcelona.
Toda esta información surge en la previa del juego de la Champions League entre Real Madrid vs City. El equipo blanco disputará la ida de los octavos de final de la Champions en una etapa de la temporada donde sigue dejando dudas.