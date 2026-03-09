Messi fue señalado por Nati y Antonela reacciona: Tomó polémica decisión

Influencer argentina ha desatado polémica tras duro comentario sobre Messi al extremo de que Antonela Roccuzzo tomó una decisión contra ella.
En los últimos días, se desató una polémica digital entre la periodista e influencer argentina Nati Jota y el entorno del futbolista Lionel Messi.
La influencer Nati Jota se ha convertido en el centro de la controversia luego de realizar un comentario sarcástico sobre Lionel Messi tras su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca.
Nati es una destacada periodista, conductora y comunicadora argentina, reconocida actualmente como una de las figuras principales del streaming.
Todo comenzó en el contexto de la reciente visita de Messi y parte del plantel del Inter Miami CF a la Casa Blanca en Estados Unidos, donde fueron recibidos por el presidente Donald Trump tras la conquista de un título importante en la Major League Soccer (MLS).
En medio de ese ambiente mediático, Nati Jota publicó un comentario irónico en X en el que hizo alusión a la presencia de Messi en ese tipo de evento, usando una metáfora comparándolo con un estudiante que olvida revisar la libreta para saber a dónde va.
“Para mí, justo hoy Messi no leyó el cuaderno de comunicaciones de a dónde era la excursión”, fueron las palabras de la influencer argentina.
El mensaje de ella a Leo fue interpretado por muchos usuarios como una burla o crítica hacia el futbolista, señalando que parecía desorientado o poco informado en un momento tan mediático, en lugar de un comentario deportivo o contextual.
La reacción no tardó en llegar desde el entorno más cercano de Messi.
Antonela Roccuzzo, esposa del jugador y figura muy influyente en redes sociales, dejó de seguir a Nati Jota en Instagram tras la publicación del comentario
Este gesto fue detectado rápidamente por usuarios y se viralizó, interpretándose como una señal de molestia o desaprobación respecto al tono del mensaje de la influencer
Más allá del gesto de Antonela, el comentario de Jota desató un debate amplio en plataformas digitales.
Mientras algunos usuarios defendieron el comentario como un intento de humor o ironía típico del estilo de la influencer, otros criticaron duramente lo que consideraron una falta de respeto hacia uno de los mayores íconos del fútbol mundial.
Por el momento, ni Lionel Messi, ni Nati Jota, ni Antonela Roccuzzo han hecho declaraciones públicas directas explicando el comentario o aclarando la situación, lo que ha alimentado aún más la especulación y los comentarios en redes sobre quién tiene razón y si se trató de una simple broma o de una provocación innecesaria.
La polémica también ha llevado a que diversas cuentas y portales de noticias reproduzcan el intercambio, lo que pone de manifiesto cómo las figuras públicas y sus movimientos en redes pueden convertirse en temas de discusión masiva, incluso cuando el comentario original podría haber sido pensado como humorístico.