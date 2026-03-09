ICE lo deportó y ahora sorprende la nueva vida de Emerson en Honduras

La vida en Honduras ha cambiado para el jugador hondureño Emerson Colindres meses después de que fuera detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El hondureño Emerson Colindres se convirtió en noticia internacional el año pasado tras ser deportado de Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a no tener antecedentes penales y ser considerado una promesa del fútbol juvenil.
Emerson Colindres, de 19 años de edad, había vivido gran parte de su vida en Estados Unidos.
El hondureño Emerson Colindres llegó en 2014 cuando apenas tenía ocho años, junto a su madre y su hermana, huyendo de la violencia que afectaba a su familia en Honduras.
Durante más de una década creció en la ciudad de Cincinnati, Ohio, donde estudió, hizo amigos y se destacó como uno de los mejores futbolistas de su escuela secundaria.
Su vida cambió el 4 de junio de 2025, cuando acudió a una cita rutinaria con ICE y fue detenido por los agentes migratorios.
Apenas días antes había celebrado su graduación de la secundaria, lo que hizo que su arresto causara indignación entre profesores, compañeros y entrenadores.
Tras permanecer detenido durante cerca de dos semanas en un centro de detención, fue trasladado en un vuelo con otros migrantes deportados hacia Honduras.
Su caso generó protestas en Cincinnati, donde miembros de su comunidad defendieron que era un joven ejemplar, estudiante destacado y atleta talentoso.
Luego de la deportación, Colindres regresó a un país que prácticamente no conocía, ya que había pasado la mayor parte de su vida en territorio estadounidense.
Al llegar a Honduras fue recibido por su familia, que lo acompañó en el difícil proceso de adaptación tras la inesperada expulsión de Estados Unidos.
A pesar del golpe emocional, el joven decidió mantenerse firme en su sueño de convertirse en futbolista profesional.
Meses después encontró una oportunidad en el fútbol hondureño al integrarse a la Academia AFFI de Choluteca, club que compite en la Liga de Ascenso.
El equipo de la “Sultana del Sur” ya lo había tenido a prueba anteriormente y en este torneo Clausura 2025-26 pasó a formar parte de la plantilla del primer equipo.
Colindres trabaja para ganarse un lugar en el once titular mientras se adapta al ritmo del fútbol hondureño.
Su entrenador y el cuerpo técnico consideran que posee grandes condiciones deportivas y esperan que con más entrenamientos gane confianza y continuidad.
Por ahora, el futbolista hondureño ha decidido concentrarse en su nueva vida en Honduras y no tiene planes de regresar a Estados Unidos tras la dura odisea migratoria que vivió.