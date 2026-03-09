Trump avisa en plena crisis antes del Mundial: "Probablemente serán asesinadas"

  1. Inicio
"Muy probablemente serán asesinadas": Trump sorprende con su mensaje en plena crisis antes del Mundial 2026 y hace petición a otro país.

En medio de su conflicto, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha sorprendido tras sus recientes declaraciones y peticiones sobre las jugadoras de la Selección Femenina de Irán.
Desde hace unos días, el país norteamricano protagoniza un conflicto con los iraníes y también ha dejado la duda sobre la presencia de dicho país en el Mundial 2026.
Pero ahora, sus recientes comentarios han causado sorpresa en sus seguidores al lanzar petición y advertencia.
El presidente de Estados Unidos pidió este lunes al Gobierno de Australia que conceda asilo a la selección femenina de fútbol de Irán que participó en la Copa de Asia, y advirtió que Washington recibirá a las deportistas si el país austral no accede a refugiarlas.
"Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que obliguen a la selección nacional femenina de fútbol de Irán a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas", expresaba en sus redes sociales.
"No lo haga, señor primer ministro, concédales ASILO", dijo Trump en un mensaje en su red Truth Social dirigido al primer ministro Anthony Albanese.
El mandatario aseguró en la misma publicación que EE.UU. "las recibirá si ustedes no lo hacen".
En la misma línea reveló que no todas las jugadoras se quedarán fuera de su país, ya que otras contemplan regresar a Irán por miedo a las represalias contra sus familias.
"Algunas consideran que deben regresar porque están preocupadas por la seguridad de sus familias, incluidas amenazas contra sus familiares si ellas no vuelven. En cualquier caso, el primer ministro (Albanese) está haciendo un muy buen trabajo en esta situación tan delicada. ¡Dios bendiga a Australia!", comentó.
Las declaraciones de Trump llegan cuando la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán ya avanza en su segunda semana mientras continúan los bombardeos sobre la república islámica, que ha contestado con ataques sobre países árabes con presencia militar estadounidense.
Las futbolistas iraníes fueron llamadas traidoras por Teherán por no cantar el himno nacional el pasado lunes, durante su debut en el campeonato en un partido contra la selección de Corea del Sur.
El equipo femenino, que sí cantó el himno nacional en su segundo y tercer partido, concluyó este domingo su participación en el torneo y en principio tienen previsto regresar a su país en una fecha aún desconocida.
Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado la situación de la selección iraní y la amenaza a la que se enfrentan si regresan al país, mientras que el sindicato de jugadores FIFPRO para Asia/Oceanía pidió este lunes "garantizar la seguridad" de las jugadoras.
La clasificación de la selección persa para la Copa de Asia femenina, la primera desde 2002, ha sido celebrada por activistas que defienden la igualdad de género, especialmente por la opresión que impone el régimen iraní a las mujeres, como el uso obligatorio del velo en espacios públicos.
