Xabi Alonso va por su revancha: Acuerdo con gigante europeo tras salir del Real Madrid

El futuro del entrenador español Xabi Alonso podría volver a tomar rumbo en la élite del fútbol europeo mucho antes de lo esperado.
Tras su abrupta salida del Real Madrid a comienzos de año, el entrenador vasco estaría muy cerca de regresar a los banquillos y nada menos que con otros de los clubes más importantes del fútbol mundial.
La etapa de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid terminó antes de lo que muchos esperaban. El técnico vasco fue destituido en enero tras una serie de resultados irregulares que generaron dudas en la directiva y en parte de la afición del club blanco.
Durante su breve paso por el banquillo del Real Madrid, el equipo mostró momentos de buen fútbol, pero también atravesó una racha complicada en la que dejó escapar puntos importantes tanto en La Liga como en otras competiciones. Esa irregularidad terminó pesando en la decisión de la directiva, que optó por hacer un cambio en el banquillo en plena temporada.
A pesar de su salida anticipada, dentro del club muchos reconocieron que Alonso es un entrenador con un gran futuro por delante. Su conocimiento del juego, su liderazgo y su pasado como uno de los mediocampistas más inteligentes de su generación siguen siendo aspectos muy valorados en el fútbol europeo.
Su destitución dejó claro que dirigir al Real Madrid es uno de los desafíos más complejos del fútbol mundial, donde la presión por ganar es constante y el margen de error es mínimo. Aun así, el entrenador vasco salió del club con la convicción de que tendrá nuevas oportunidades para demostrar su capacidad en la élite del fútbol.
Ahora, meses después de aquella salida, el nombre de Xabi Alonso vuelve a sonar con fuerza en varios clubes importantes de Europa, lo que confirma que su carrera como entrenador apenas está comenzando.
El nombre de Xabi Alonso vuelve a sonar con fuerza en el fútbol europeo, y esta vez estaría ligado al banquillo del Liverpool. Diversos reportes desde España aseguran que el técnico vasco es uno de los principales candidatos para asumir el mando del club inglés en caso de que se produzca un cambio de entrenador al final de la temporada.
El medio OK Diario informa que el Liverpool tiene un acuerdo verbal con Alonso para reemplazar al neerlandés Arne Slot.
En su segunda temporada, Slot no ha logrado mantener el nivel que llevó al equipo a ganar la Premier League, y pese a contar con una plantilla reforzada, los resultados han ido a la baja.
Según el citado medio, el club inglés le habría ofrecido a Xabi Alonso un contrato por tres temporadas, que comenzaría a partir de junio, cuando asumiría oficialmente el mando del equipo.
Cabe recordar que Alonso conoce muy bien al Liverpool, ya que dejó una huella importante durante su etapa como futbolista. Sería su tercera experiencia en un gran club europeo, tras dirigir al Bayer Leverkusen y al Real Madrid.
Para Xabi Alonso sería una oportunidad de revancha después de su breve y turbulento paso por el Real Madrid, donde no contó con el tiempo suficiente para consolidar su proyecto.
Además, su posible llegada al Liverpool tendría un componente emocional importante. Alonso conoce perfectamente la cultura del club, ya que defendió la camiseta “red” durante varias temporadas y fue pieza clave en una de las épocas más recordadas por los aficionados, incluida la histórica conquista de la Champions League de 2005.
Xabi Alonso se ha caracterizado por ser un entrenador moderno, muy influenciado por su etapa como mediocampista de élite. Su idea principal es dominar los partidos a través de la posesión inteligente, la presión organizada y un juego muy estructurado desde la salida del balón.